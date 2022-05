AMPL.- El Consorci 2007 inicia la seua liquidació mantenint l'activitat de la Marina a l'espera d'una nova gestió

Durant eixa etapa es mantindrà l'activitat de la Marina tot esperant una nova fórmula de gestió per a aquest entorn. L'extinció d'aquesta entitat arranca després que el Govern central l'abandonara una vegada havia assumit la major part del deute contret per a executar les obres que requeria la celebració de la competició de vela i atenent als estatuts establits i al compromís assumit per l'Executiu espanyol referent a açò.

L'inici de la liquidació ho han anunciat aquest dilluns la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, i l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, després de la reunió del Consell Rector del Consorci en la qual s'ha abordat l'inici de la seua desaparició.

El primer ha detallat que s'ha presentat "una comissió de liquidació amb un membre de Generalitat i un d'Ajuntament" i ha apuntat que s'ha "deixat obert que hi haja un membre de l'Estat. "Iniciarem el procés de liquidació amb la voluntat que mentrestant, les tasques de la Marina continuen la seua marxa normal", ha precisat Ribó, "pensant en els treballadors -del Consorci-, en les empreses -situades en la Marina- i els milions de persones que venen" a visitar aquest enclavament.

El responsable municipal ha considerat "molt important" mantindre "mentre dura tot el procés la situació actual", al mateix temps que ha expressat per al "futur" la "voluntat" municipal "de continuar treballant en la Marina amb els mecanismes que faça falta -ha dit que ara no es poden definir- i ha recordat que el consistori té en propietat tota la part nord" d'aquest recinte.

"Volem continuar per molts motius", ha ressaltat Joan Ribó. Entre aquest ha assenyalat que la Marina ha passat a ser "una apropiació de la ciutat" com ho demostren "els milions de persones que la visiten". Igualment, ha exposat que aquest espai és "un pol d'innovació fonamental" per a València.

"Per a nosaltres és estratègic que el treball que s'està fent en la Marina es continue fent encara que el Consorci estiga en procés de liquidació", ha insistit. "Hi havia amb funció del Consorci i hi haurà Marina amb la funció de dos institucions", l'Ajuntament i la Generalitat, ha apuntat l'alcalde.

Rebeca Torro ha reiterat la "vocació" de l'administració autonòmica de "muntar un nou consorci per a poder gestionar íntegrament la Marina" després de la dissolució de l'actual. "Comencem hui el procés de liquidació. Els liquidadors ja determinaran tot allò que correspon", ha exposat, a més de destacar que es treballarà "conjuntament amb l'Ajuntament".

La consellera ha defès també la continuïtat de l'activitat de la Marina durant la liquidació del Consorci, així com els actes previstos. "Seran els liquidadors els que ho determinen, en base també a la llei, però és obvi que hi ha activitats extraordinàries i puntuals tancades que es podran realitzar", ha asseverat.

Entre altres elements que els liquidadors hauran d'abordar, l'alcalde ha citat crèdits pendents del Consorci -ha parlat de 30 milions- "que es van demanar en el seu moment", igual que altres aspectes. "S'ha de fer un inventari d'actius i de passius i es té a veure", ha afegit Ribó.

"EL MÉS RÀPID POSSIBLE"

Preguntats pel temps que durarà la liquidació, Ribó i Torró han descartat donar dates, però l'alcalde ha indicat que s'ha demanat "que siga el més ràpid possible" perquè l'activitat es puga mantindre sense problemes i perquè els treballadors tinguen "totes les garanties amb la nova situació".

La consellera ha precisat que el procés comença amb un inventari i amb les auditories corresponents", per a donar pas a la liquidació definitiva. Ha recordat que la participació que hi havia en el Consorci era 40% Govern, 40% Consell i 20% Ajuntament i ha dit que segons el que "els liquidadors determinen hi haurà unes cotes a les quals caldrà fer front".

"TREBALLAR EN UN NOU ESPAI"

Així mateix, no han donat detalls sobre les característiques d'una nova entitat per a la Marina per ser "molt prompte", com ha dit el primer edil, i han insistit en la "voluntat de continuar treballant". "Hem llançat la proposta del consorci però estem oberts a poder conjuntament, Generalitat i Ajuntament, treballar en un nou espai que porte a la gestió pròpia de la Marina", ha manifestat Torró.

Ribó ha explicat que sobre la làmina d'aigua, el consistori no té competències perquè són de l'Estat o de la Generalitat, i ha reiterat que l'administració municipal posseïx la zona nord de la Marina, alhora que ha repetit que és prompte per a determinar coses i ha apuntat que es pot arribar a "un acord intermedi".

"Volguera arribar a un acord intermedi en el qual tinguérem participació Generalitat i Ajuntament. Com, ho estudiarem", ha assenyalat el primer edil. "Treballarem", ha insistit Torró.

Joan Ribó ha avançat també que aquest dimarts cridarà el president de l'Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, per a traslladar-li el contingut del Consell Rector i estudiar "el procés transitori" a partir de l'inici de la dissolució.

ENTRE ELS PORTS DE LA GENERALITAT

Torró ha comentat, com es va conéixer aquest diumenge, que la idea de la Generalitat és que la Marina forme part de la seua xarxa de ports, Ports de la Generalitat. Així, ha mostrat la voluntat de treballar "perquè la bocana de la Marina puga incorporar-se" en eixe grup i ha recordat que són 35 els ports que gestiona a la Comunitat.

"Per açò, diem que ens agradaria gestionar-lo directament com ja gestionem 35 al llarg de tota la comunitat", ha declarat Rebeca Torró. El Consell estima que la Marina "reuneix les condicions necessàries per a formar part de Ports de la Generalitat" ja que "té una bocana d'accés pròpia i està completament separada de l'activitat comercial que es desenvolupa en ValenciaPort".

"UN MAGNÍFIC DIA"

La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, que ha assistit al Consell Rector, ha considerat aquest un "magnífic dia" que s'està "esperant des de 2007". "Per fi, podem anunciar que s'ha liquidat el Consorci, creat per a gestionar el monstruós deute que va deixar el PP i que era una llosa que impedia avançar a la Marina".

Gómez ha destacat que "gràcies al compromís del Govern" central actual es va condonar el "deute" i ha dit que "ara el futur passa per una societat entre Ajuntament i Generalitat que puga fer avançar i traure tot el potencial a la Marina".