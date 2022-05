L'UJI inicia aquest dimecres la Universitat d'Estiu amb el curs 'La qualitat de l'aire a Espanya'

La Universitat d'Estiu de la Universitat Jaume I iniciarà la seua programació dimecres que ve amb el curs 'La qualitat de l'aire a Espanya', que centrarà el debat en les actuacions previstes per les diferents administracions i organismes amb l'objectiu de reduir la contaminació en un futur immediat.

El curs està dirigit per l'investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) del CSIC, Xavier Querol, Premi Nacional d'Investigació i doctor honoris causa per la UJI, i pel catedràtic d'enginyeria química, Eliseo Monfort, i tindrà com fil conductor els principals reptes als quals la societat s'enfronta per a millorar la qualitat de l'aire, com les mesures que cal implantar per a poder arribar als nivells guia que proposa l'Organització Mundial de la Salut, els canvis en les directives europees sobre qualitat de l'aire, l'aplicació de les zones de baixes emissions o el pla estatal d'ozó troposfèric, entre uns altres.

Els estudis revelen que la qualitat de l'aire determina clarament la qualitat de vida, ja que la contaminació es relaciona directament amb prop de 400.000 morts a l'any a Europa, segons informes de 2019, i a més, els costos associats a la morbiditat i a les absències laborals suposen el 4,5 per cent del PIB a escala mundial.

Per a debatre i abordar aquests temes el curs reunirà els dies 1 i 2 de juny en l'Hotel Termas Marinas El Palasiet de Benicàssim a 25 ponents experts en qualitat de l'aire entre els quals figuren Román Pérez, expert de l'Organització Mundial de la Salut; Vicente Franco, de la Direcció general de Medi ambient de la Comissió Europea, o Guido Lanzani, del govern de Lombardia (Itàlia).

Durant la primera jornada, s'analitzaran les tendències legislatives sobre la qualitat de l'aire, així com els avanços en les ferramentes de control i avaluació. D'altra banda, la segona jornada abordarà les accions concretes de millora de la qualitat de l'aire, com poden ser el pla d'ozó i la implantació de les zones de baixes emissions.

El curs organitzat per la UJI compta amb la col·laboració del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, la Generalitat Valenciana i el CSIC.