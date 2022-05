Beatriz Rico sufre un percance al tratar de defender a un joven palestino que estaba siendo maltratado por el ejército israelí

La actriz Beatriz Rico estaba de viaje por Jerusalén cuando vivió una tensa situación que ha contado en su cuenta de Twitter, indignada por lo que vivió y por cómo ve ella el conflicto palestino-israelí.

"Yo quería vivir este viaje desde una perspectiva totalmente familiar y espiritual", comenzaba contando la actriz. Pero la visita de Beatriz Rico a Jerusalén coincidió con el llamado Día de la Marcha de las Banderas, en el que los judíos Israelíes conmemoran lo que consideran "la liberación de Jerusalén", hace 55 años.

"La jornada se preveía difícil, con amenaza de atentado incluida. Teníamos miedo, porque la marcha con las banderas sale del Barrio Musulmán (a mí me parece una provocación enorme) y termina en el Muro de las Lamentaciones (lugar de culto judío)", contaba la actriz, que se vio obligada a estar en la ciudad ese día después de que su vuelo saliera con nada menos que 16 horas de retraso.

El guía les dijo que era seguro hacer turismo por la mañana, así que Rico y su familia se decidieron a aprovechar para conocer la ciudad. Estando en uno de los barrios musulmanes, Rico vio lo que le pareció una injusticia.

"De repente un tumulto, y en el centro un soldado aplastando a un chaval palestino la cara contra la pared y retorciéndole los brazos por detrás de la espalda", contaba la actriz, que considera la ocupación israelí de Palestina y el hecho de que se celebre en barrios musulmanes como "si te ocupan la casa, te vas a la de tu madre y los okupas van a visitarte de vez en cuando a cantar, bailar y tocarte las palmas".

"Hice una tontería muy grande por culpa de un impulso cuando vi al soldado dándole al chaval, que era casi un crío. Grité 'suéltalo' mientras me metía en el tumulto para ayudarle. Fue un acto reflejo como estornudar", narraba Rico.

"Si ves que le están haciendo daño a alguien, tu primer impulso es ayudar. No pensé 'ojo, que es el ejército israelí', supongo que pude haber salido con varias costillas rotas, no es un ejército con fama de comedido precisamente", reflexiona ahora la actriz.

"Mi marido me sacó de allí, yo me fui llorando mientras él, con la mano en mi cabeza me decía 'camina, no mires atrás'. Mochi (nuestro guía) nos hizo quedarnos en un callejón a esperar", revela la intérprete.

La actriz no ha dudado en pronunciarse tras el suceso en términos muy tajantes: "Una invasión y posterior genocidio no debería ser motivo de orgullo ni para ti, ni para tu pueblo. No lo vi en tv; estaba allí, lo viví. Y es terrorífico", decía según su opinión, mientras terminaba pidiendo "paz para Palestina. Siempre".