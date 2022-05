Sindicats exigeixen a Educació que "pague els endarreriments al personal docent abans d'acabar el curs"

Així, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) demana a la nova consellera d'Educació, Raquel Tamarit, que "encara no ha contestat a la petició del sindicat de reunir-se amb ella, que establisca la fi de la morositat cap als seus professionals com una de les seues prioritats".

CSIF assenyala, en un comunicat, que "les demores en el pagament de triennis i sexennis afecten a centenars de docents, i que en alguns casos s'allarguen fins a tres anys". "El retard -continuen- també abasta a directius de centres i prefectures de departament que es van incorporar a aquests càrrecs al setembre i que en bastants casos encara no han percebut, des d'aleshores, els diners que se'ls deu per la tasca desenvolupada".

CSIF insta Tamarit al fet que "assumisca el compromís que ha deixat pendent el seu antecessor de solucionar el problema dels impagaments i que ho faça abans que concloga el curs escolar, per a la fi del qual amb prou faenes queden tres setmanes i mitja".

El sindicat calcula que aquests deutes "poden ascendir a més de 2.000 euros a l'any per docent impagat". Aquesta "morositat", afigen, "es produeix en un context en el qual el personal docent valencià està a la cua d'Espanya en remuneracions".

En aquest context, el sindicat reclama a la titular consellera la constitució d'una taula de negociació per a aconseguir un acord d'equiparació salarial.

En aquest punt el sindicat insisteix, ja que el personal docent valencià es troba, pel que fa a retribucions, en el lloc 13 de 17 autonomies, amb diferències salarials, per exemple, de fins el 300 euros amb els seus homòlegs del País Basc.

CSIF reclama al Consell que incremente la retribució dels professionals de l'ensenyament valencià per a aconseguir una equiparació salarial.

"No té sentit diferències tan grans de remuneració entre docents de diferents autonomies. A igual treball deuria percebre's igual salari", recalca la central sindical.

La central sindical comenta que la distància s'acreix a causa de "la injusta falta de retribució de triennis i sexennis a docents en pràctiques, que durant la seua etapa d'interins han generat eixa antiguitat i que sí la reconeixen altres autonomies". A tot açò, se suma la "morositat" de l'Administració en el pagament de complements a docents.

Per la seua banda, FSIE-Comunitat Valenciana, sindicat majoritari en l'ensenyament concertat, va presentar una queixa al Síndic de Greuges amb motiu de "els retards i els impagaments que patixen més de 350 professionals que treballen en el sector des del mes de setembre" i ara celebra que el defensor del poble valencià haja emès una resolució en la qual insta l'Administració a "extremar al màxim la diligència en les actuacions per a garantir l'abonament de les retribucions al professorat docent en centres concertats privats des del mateix inici del curs escolar 2022/2023, evitant demores en el pagament delegat".

En aquest sentit, suggereix que es "planifique amb l'antelaciósuficient les aprovacions dels nous programes per al curs següent, publicant-se la resolució administrativa corresponent que atorga les ajudes per al seu finançament, abans de l'inici del curs escolar corresponent".

Igualment, advoca per "realitzar els estudis pertinents per a acurtar els terminis de tramitació i de resposta a les sol·licituds de nòmina presentades pels centres docents privats concertats, en evitació de demores innecessàries", així com que "es valore entre unes altres la reducció/ampliació de terminis i requeriments" en la normativa que desenvolupa el règim de concerts educatius i el sistema de pagament delegat "en honor d'una major celeritat en la tramitació de les incidències".

Fsie incideix que, després d'aquesta queixa, el Síndic de Greuges va sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport un informe detallat i raonat sobre els fets que van motivar l'obertura de la queixa d'ofici. No obstant açò, la institució considera que la conselleria "no ha donat resposta concreta a la majoria de la informació sol·licitada el que evidencia una deficient manera de col·laborar amb la investigació empresa per aquesta institució".

"NOMBROSES QUEIXES"

Així, explica que "el sistema amb freqüència resulta tediós i confús per als actors implicats especialment per al professorat, com hem pogut comprovar per les nombroses queixes que per aquest motiu han sigut formulades durant el present curs escolar davant aquest Síndic de Greuges".

"Portem treballant i col·laborant amb la Conselleria d'Educació per a aconseguir acabar amb els problemes d'impagaments i endarreriments en les nòmines des del mes d'octubre de 2021", ha manifestat el secretari general de FSIE-CV, Moisés Casa.

En un primer moment, el sindicat va concertar una reunió amb el director general de Centres Docents i va abordar el tema demandant un "canvi en el sistema de pagaments i la liquidació de les nòmines pendents del mes de setembre".

"Al novembre, vam posar a la disposició de l'afiliació el nostre equip jurídic per a poder realitzar les reclamacions de quantitats pertinents, una vegada presentada una queixa en el Síndic de Greuges. A més, mobilitzem les xarxes socials amb la campanya #STOPIMPAGOS per a deixar constància de la situació inundant-les de fotos de persones afectades. També presentem escrits: el 17 de gener en Les Corts, al Síndic de Greuges l'11 de febrer i a la Conselleria el 18 de febrer, dia en què realitzem una concentració a les portes de la Conselleria", enumeren.

Per açò, FSIE-CV celebra està resolució del Síndic perquè "acosta un poc més a trobar solucions a problemes cronificats i que afecten a nombrosos treballadors del sector".