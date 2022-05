La Universitat de València atorga demà el doctorat 'honoris causa' al Nobel de física Barry C. Barish

La sessió, que començarà a les 12 hores al Paranimf de l'edifici històric de la Nau, també es podrà seguir-se per streaming en una retransmissió realitzada pel Taller d'Audiovisuals.

Nascut en Omaha (EUA) el 1936, graduat i doctor en Física per la University of Califòrnia, Berkeley, Barri Clark Barish va ser investigador principal del Laser Interferometer Gravitational -Wave Observatori entre 1994 i 2005, i director del laboratori LIGO del Caltech entre els anys 1997 i 2006.

La trajectòria científica del professor Barish s'ha desenvolupat en diverses àrees de la física fonamental, creant el primer feix intens d'anti-protons en Boorkhaven en la dècada de 1960, amb els premis Nobel de Física Friedman, Kendall i Taylor va construir el primer espectròmetre en Stanford per a l'estudi de col·lisions d'electrons a alta energia i en la dècada de 1970 va desenvolupar un accelerador capaç de produir un feix de neutrins de banda estreta.

Les seues investigacions van ser claus per a establir la unificació de la interacció electromagnètica i la interacció nuclear feble en la teoria de Glasho, Weinber i Salam, premis Nobel de Física, que forma la base de l'actual Model Estàndard de la Física de Partícules, segons les mateixes fonts.

Per nomenament presidencial va ser membre, entre 2003 i 2009, del National Science Board dels Estats Units d'Amèrica, i ha format part de nombroses comissions i comités. Barry C. Barish és membre de la National Academy of Sciences, de l'American Association for the Advancement of Science i de l'American Physical Society, de la qual va ser president en 2011.

Al costat del Premi Nobel i el Príncep d'Astúries, el doctor Barish ha rebut nombrosos premis i distincions entre els quals es troben els premis la Medalla Henry Draper de l'Acadèmia de Ciències d'EE.UU, la designació com a 'Tità de la Física', l'American Ingenuity Award del Smithsonian Magazine, el Premi Enrico Fermiel, el Premi Giuseppe i Vanna Cocconi de la Societat Europea de Física, o el Premi de Ciència Funden-Zhongzhi; així com els honoris causa per la Universitat de Bolonya, la Universitat de Florida, la Universitat de Glasglow, la Universitat Metodista del Sud i la Universitat de Sofia St. Kliment Ohridski.