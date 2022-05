El PSOE afronta con optimismo la cita con las urnas en Andalucía que tendrá lugar el próximo 19 de junio. Lo hace pese a que las encuestas dibujan un escenario sombrío para los socialistas en un territorio en el que gobernaron durante 40 años: según el CIS andaluz, el PP obtendría más escaños que todas las formaciones de izquierda juntas y, además, el candidato de los socialistas, Juan Espadas, solo es conocido por uno de cada tres andaluces. Eso sí, desde el PSOE defienden que este último hecho es "normal" y confían en darle la vuelta a la situación en las dos semanas de campaña que quedan por delante.

“Estoy convencido de que después de la campaña no va a haber ningún andaluz que no conozca a Juan Espadas y sus propuestas”, ha asegurado el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia. En una rueda de prensa ofrecida desde Ferraz, sede del partido, ha asegurado que ese desconocimiento se debe a que el candidato ha estado “tiempo” vinculado al Ayuntamiento de Sevilla, donde era el regidor, por lo que es “normal” que no sea “tan conocido” en “algunas zonas” de Andalucía.

En cuanto al método por el cual pretenden darle la vuelta a la situación, Sicilia ha declarado que es “sencillo”: “Mucha campaña”. Esto, ha dicho, ya lo está haciendo el que le arrebató la Secretaría General del PSOE andaluz a Susana Díaz tras ganarle las primarias, pues “se está multiplicando” para que “le conozcan a él y a sus propuestas”.

El secretario general y candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, no ha querido comentar los resultados de la encuesta preelectoral que de cara a los comicios andaluces del próximo 19 de junio ha publicado la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), al entender que esta entidad dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior no ofrece "información veraz", y el titular de dicho departamento de la Junta y portavoz del Gobierno andaluz de PP-A y Cs, Elías Bendodo, lo ha convertido en su "cortijo".

En su comparecencia, Sicilia también ha rebajado a “una foto fija” las encuestas publicadas hasta ahora. La última, la realizada por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Presidencia, que otorga a los populares entre 47 y 49 escaños (más del doble que en 2018) y el 39,2% de los votos en las próximas elecciones del 19 de junio. Esto supone hasta 15 puntos por encima del PSOE, segunda fuerza con 31-32 escaños, ligeramente por debajo de los 32 alcanzados en 2018. Vox, por su parte, dobla su presencia en el parlamento, con 21-22 diputados frente a los 12 de los comicios anteriores.

Según el portavoz, la “realidad” se verá el próximo 19-J, cuando los andaluces “deban elegir entre un gobierno con [Macarena] Olona o un gobierno progresista”. Para ello, cree que la movilización será clave. “Si los ciudadanos votan, ganamos”, ha apostado Sicilia, que ha negado vincular el resultado en Andalucía con una posible remodelación de la coalición para levantar el vuelo con la mirada puesta en finales de 2023, cuando termina la legislatura.