UP demana en Les Corts un pacte valencià contra la corrupció i el frau

Aquesta proposta, firmada per la síndica, Pilar Lima, i la diputada Irene Gómez, destaca que la Comunitat és un "exemple" en els últims anys en l'adopció de mesures contra la corrupció, però adverteix que "queda molt camí per recórrer", informa el grup 'morat'.

En 2016 ja es va aprovar una proposta de Podem, amb els vots a favor de tots els grups llevat el PP, de la llei de creació de l'agència de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, independent del Consell i adscrita a les Corts, per a investigar, previndre i combatre el frau i la corrupció. Un organisme "pioner en la lluita contra la corrupció" que ja supera les mil investigacions.

Durant els anys de govern del Botànic (PSPV-Compromís-UP) també han tirat avant lleis per a regular la influència dels grups d'interés i els conflictes d'interessos i la pròpia Llei de Transparència i Bon Govern per a fomentar la transparència i evitar la corrupció.

A més, el grup 'morat' destaca la millora "evident" de la Comunitat Valenciana en l'índex sobre qualitat dels governs subnacionales en els països de la Unió Europea que elabora amb el suport de la Comissió Europea l'Institut de Qualitat del Govern de la Universitat de Gotemburgo, "deixant la zona negativa i passant a un digne sisé lloc" quan en 2017 i 2013 estava en les últimes posicions de les 17 comunitats autònomes espanyoles.

Malgrat eixes bones dades, per a la síndica Lima és necessari "seguir vigilants" i crear estratègies tant autonòmiques com a estatals contra la corrupció, amb l'objectiu d'eradicar-la totalment i "que no tornem a viure esdeveniments com els quals ara estan transcendint, fruit de pràctiques corruptes instaurades en el bipartidisme".

"Unes administracions públiques més febles, més fragmentades, més aïllades, menys col·laboratives i més penetrades per interessos personals i exclusivament privats són sempre unes administracions amb menys legitimitat entre la ciutadania i amb menys capacitat de prevenció, control i persecució de les pràctiques roïnes en la gestió, del frau i de la corrupció".

A partir d'ací, Lima aposta per institucions públiques "pluralistes, fortes, respectades, eficaces i eficients que perseguisquen un interés realment comú, determinat per un debat públic democràtic i que siga majoritàriament compartit: Únicament d'aquesta manera és possible tancar la bretxa entre nivell econòmic i grau de corrupció i acostar els nostres estàndards d'integritat pública, qualitat democràtica i benestar social i mediambiental al dels països més avançats o, com menys, adequar-los als nivells que ens correspondrien d'acord amb la nostra riquesa econòmica."