Oltra sobre la desestimació del recurs contra el repartiment de llibres LGTBI a Castelló: "Estem d'enhorabona"

La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha mostrat la seua satisfacció davant la sentència del jutjat del Contenciós-Administratiu número 1 de Castelló que ha desestimat un recurs de l'associació d'Advocats Cristians contra l'entrega de 32 llibres d'ideologia LGTBI en onze instituts públics de Castelló i en el Centre Pi Gros realitzada per l'Ajuntament de Castelló, en considerar que aquesta resolució administrativa està "ajustada a dret". "Estem d'enhorabona", ha apuntat Oltra.

Mónica Oltra ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans després de visitar aquest dilluns amb la consellera d'Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, el CEIP Tombatossals de Castelló, que compta amb assistència terapèutica infantil (PATI).

Sobre aquest tema, Oltra ha assegurat que "hi ha hagut un acte d'arxiu molt dur amb l'associació que, amb una dosi de mala fe processal, ha portat açò als tribunals".

A més, s'ha referit al "menyspreu absolut" d'Advocats Cristians "cap el que és un sistema democràtic, on la diversitat i la pluralitat són un bé per a la comunitat educativa, ja siga una diversitat funcional o per raons d'identitat o orientació sexual".