Alexia Rivas y Olga Moreno protagonizan un tenso cruce de reproches: "No dices una verdad ni por equivocación"

Tras la emisión de la participación de Olga Moreno en Déjate Querer, la ganadora de Supervivientes 2021 regresó al plató del programa que le ha catapultado a la fama. Su vuelta a la televisión ha sido un tanto agridulce, pues ha protagonizado un tenso cara a cara con Alexia Rivas, la que fuera su amiga durante el concurso.

El enfrentamiento entre Olga Moreno y Alexia Rivas se produjo mientras el programa se estaba emitiendo en MiTelePlus. Sucedió cuando la colaboradora de Ya son las ocho mantenía una conversación con su compañera Marta López, al preguntarles Ion Aramendi si por fin ya eran amigas. "Somos compañeras", contestó Marta, mientras que Olga se entrometió: "Ser amiga de Alexia, como yo estuve con ella, que creía que era amiga mía…".

Ante ese dardo de la ya expareja de Antonio David, Alexia Rivas no dudó en desmentirlo tajantemente. "Yo cuando salí vi que mentías en mil cosas y que no dices una verdad ni por equivocación, pues no quiero ser tu amiga", contestó la joven, antes de que Moreno dijese que "son las invenciones" que ella dice...

Olga Moreno en 'Supervivientes'. MEDIASET

Para continuar con el rifirrafe, Alexia recordó la traición de Olga Moreno a Lara Sajén, una de sus amigas más íntimas durante el concurso. "La llamaste el otro día y no te cogió el teléfono", dijo la colaboradora, dando a entender que su amiga tampoco tenía ya relación con ella. La empresaria de moda aseguró que ella creía que se llevaba muy bien con ella dentro de la isla, pero que al salir se encontró con todo el panorama.

Alexia volvió a insistir en el altercado con Lara: "Vi que estabas apuñalando a Lara porque era mejor tenerla de amiga que de enemiga. No me gusta que traicionen a mis amigas y no me gustaba que tuvieras perdidas de memoria todo el tiempo". Así vivió Olga Moreno uno de los momentos más incómodos en su regreso a los platós.