El pla Conviure per a millorar espais públics i edificis municipals rep 264 sol·licituds

L'import global del programa ascendeix a 147.377.858,40 euros i les sol·licituds han de ser ara valorades per a determinar les que compleixen els requisits i poden rebre les ajudes, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

De les 264 sol·licituds presentades els municipis de la província d'Alacant han registrat 37 peticions per un valor de 16.260.801,61 euros, són 82 les sol·licituds pertanyents a localitats de la província de Castelló per una quantia de 43.057.066,29 euros, mentre que de la província de València s'han presentat 145 instàncies per un import de 88.059.990,50 euros.

L'objecte principal d'aquestes ajudes promogudes per la Direcció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, que són convocades anualment per mitjà de concurrència competitiva, és el suport a les entitats locals per a la rehabilitació del seu patrimoni urbà o edificat.

Concretament, aquestes subvencions estan destinades a les obres de rehabilitació, renovació, ampliació o adequació d'edificis de patrimoni de corporacions locals d'ús social, administratiu, de servicis, o de caràcter cultural o històric. També subvencions a l'adequació de l'entorn construït com a carrers, places o zones d'esplai i esbarjo, i l'estratègia local de rehabilitació.

Així mateix, han pogut accedir a aquestes ajudes les administracions locals i entitats del sector públic d'àmbit local amb titularitat patrimonial de l'immoble, o que justifiquen estar en disposició d'adquirir-ho, en el qual es proposa la rehabilitació de l'edifici o l'adequació.

El pla es basa en quatre "claus": l'aposta per un model sostenible, la defensa d'una concepció ecosistémica del mig urbà, la defensa del públic com un model exemplar i la implementació de mecanismes de governança innovadora.

Quant als criteris de valoració per a ser acceptades les sol·licituds, es tindran en compte la necessitat d'intervenció en l'entorn urbà. També es considerarà que el municipi sol·licitant estiga en risc de despoblació, ser un espai sensible (pertany a l'àrea qualificada pel Visor d'Espais Urbans Sensibles) en funció de les ajudes concedides per la Conselleria. I finalment, la qualitat de l'estratègia i de l'actuació proposada (qualitat urbana, arquitectònica i constructiva, governança participativa, inclusió i sostenibilitat).

Les sol·licituds que posteriorment siguen aprovades tindran un termini per a executar les obres que no podrà excedir de 36 mesos des de la data de publicació de la resolució de la concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat. A més, els treballs no podran estar iniciats abans de la sol·licitud de les ajudes.