L'IVAM incorpora als seus fons dos obres donades per la Fundació Josef i Anni Albers

Les peces formen part de l'exposició 'Annie i Josef Albers. L'art i la vida', que acull el centre cultural valencià fins al pròxim 19 de juny de 2022.

La mostra reuneix prop de 350 peces entre pintures, fotografies, disseny i tèxtils, pel·lícules, material documental, així com una selecció de peces de mobiliari de l'etapa de la Bauhaus que representen les fites fonamentals en la carrera d'aquesta parella d'artistes, recorda el museu en un comunicat.

La directora de l'IVAM, Nuria Enguita, ha agraït la generositat de la Fundació Josef i Anni Albers, i especialment del seu director, Nicholas Fox Weber, al mateix temps que ha destacat que "Annie i Josef Albers són dos creadors imprescindibles per a entendre l'art del segle XX, amb una gran influència com a artistes, pedagogs i investigadors al llarg de la seua vida". Aquesta donació enriquirà els fons de l'IVAM "reforçant la presència de dones artistes i de l'avantguarda moderna", ha apuntat.

'Study for DO I' (1973) és el títol de l'obra d'Anni Albers donada al museu. Un dibuix que seria la base d'una sèrie de sis serigrafies en color realitzades per Anni Albers en 1973 a les quals va titular 'DO I- VI'.

En l'obra destaca la disposició de les figures basades en una repetició de triangles que procedixen de l'impacte dels tèxtils mexicans i peruans sobre el seu tejeduría.

El dibuix de Josef Albers que s'incorpora als fons del museu és un dels estudis de color que va realitzar per a la creació de la seua sèrie 'Variant/Tova'.

Titulada 'Color Study for a Variant/Adobe' (c.1948), aquesta obra és una de les 200 que va produir al llarg de dos anys i que pareixien emergir d'una estructura subjacent en forma de tauler d'escacs que li va proporcionar la possibilitat d'unificar les seues formes, evitant els grans contrastos de llum.