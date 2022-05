Susana Molina rechaza acudir a 'Supervivientes' como defensora de Anabel Pantoja: "Ni me gusta ni me siento cómoda"

La defensora de la sobrinísima, en un principio, era Belén Esteban. Aunque tras el accidente que sufrió la colaboradora en el plató de Sálvame, fue Isa Pantoja la encargada de desempeñar el puesto. Finalmente, su prima tuvo que abandonarlo por encontrarse en temporada de exámenes universitarios.

Este cúmulo de casualidades e infortunios han dejado a Anabel Pantoja sin defensa en el programa. Motivo por el que el público se preguntó cuál era la razón que impedía a Susana Molina ejercer como defensora de su gran amiga.

"A Anabel no va a sorprenderle que no esté en el plató de Supervivientes porque ya lo habíamos hablado. Ella dejó una lista de gente y van llamando a esas personas en función de que puedan o no", comentó la influencer en su cuenta de Instagram.

Susana no tuvo reparo en comentar uno de los principales motivos, por los que no acudía al estudio del formato estrella de Mediaset España: "Primero porque ella sabe que a mí no me gusta ni me siento cómoda y tiene un montón de gente que lo va a hacer mucho mejor que yo".

La murciana continuó explicándose: "Ella no contaba con lo de Belén y sí que me han llamado, pero ella sabe que no me sentiría bien y que no estoy preparada. Si fuese una cosa de fuerza mayor, pues haría el esfuerzo... pero creo que no es necesario".