La falta de visibilitat de l'aigua dificulta la cerca del desaparegut al pantà de Crevillent

El Grup Especial d'Activitats Subaqüàtiques de la Guàrdia Civil (GEAS) va reiniciar a les 9.00 hores d'aquest dilluns les immersions per a buscar al jove en l'aigua, amb escassa visibilitat ja que es troba "molt tèrbola" per la brutícia.

El 112 va rebre una telefonada sobre les 17:39 hores d'ahir en la qual s'alertava de la desaparició d'un jove de 26 anys, i de nacionalitat colombiana que havia anat al pantà a passar el dia amb altres tres familiars, entre ells la seua parella sentimental.

En un moment donat, el desaparegut va tractar de creuar nadant l'embassament, amb una distància de 25 metres de riba a riba, al costat d'un altre xic, que sí va aconseguir creuar-lo. En tornar la vista per a buscar el seu amic va veure com se submergia en l'aigua a meitat de la distància en l'altra riba.

Des de la vesprada d'ahir la Guàrdia Civil el busca sense èxit. Aquest matí s'ha reprès la cerca en la zona calenta en la qual va ser vist per última vegada. No obstant açò, l'estat de l'aigua està complicant les tasques ja que es tracta d'un aigua estancada i molt bruta, que impedeix quasi per complet la visibilitat dels bussejadors. Es tracta d'una zona, amb una profunditat d'uns 5 metres, en la qual el bany està prohibit.

Al lloc s'han desplaçat efectius del GEAS d'Alacant, diverses Unitats de Seguretat Ciutadana del Lloc de Crevillent dirigides pel Comandant Cap de la Companyia de Sant Vicent, a més de diversos efectius de Protecció Civil.