Dos llibres exalten l'aportació a la música del segle XX d'Eduardo López-Chavarri i Vicent Garcés Queralt

La sessió serà a càrrec dels autors de tots dos volums, la catedràtica de Piano i musicòloga Mónica Orengo Miret i el director d'orquestra, musicòle i professor de la Universitat Internacional de València Robert Ferrer Llueca, als qui acompanyaran Roberto Loras Vilallonga, pianista, compositor i president de la M.I. Acadèmia de la Música Valenciana, i Jesús Piles, editor i membre del Consell Territorial de la SGAE de la Comunitat Valenciana.

Organitzada per la M.I. Acadèmia de la Música Valenciana, amb el suport de la Fundació SGAE, a través del seu Consell Territorial de la Comunitat Valenciana, la presentació és gratuïta, encara que cal confirmar assistència.

El llibre firmat per Mónica Orengo, 'Eduardo López-Chavarri y la escuela de músicos valencianos formada en torno a su figura', va rebre en 2021 una ajuda a la publicació de llibres de la Fundació SGAE. El de Robert Ferrer, per la seua banda, es titula 'Vicent Garcés Queralt (1906-1984). Catàleg d'obres'. Tots dos compten amb el patrocini de la M.I. Acadèmia de la Música Valenciana.

En 'Eduardo López-Chavarri y la escuela de músicos valencianos formada en torno a su figura', Mónica Orengo revisa la vida i obra de qui és considerat un dels noms més importants de la música valenciana, però molt especialment la seua transcendental influència en la formació, perfeccionament i desenvolupament de nombrosos músics que van acabar convertint-se en mestres de la interpretació, la composició o la docència musical, i dels quals va ser el seu mentor.

En total, el volum recopila un total de 74 noms; entre uns altres, Joaquín Rodrigo, José Iturbi o Leopoldo Querol. "Alguns dels que van ser els seus alumnes es convertirien després en els seus companys, amb la seua incorporació, sobretot, al Conservatori de Música de València, compartint alumnes, vivències, projectes i, molt especialment, l'objectiu de la divulgació de la música i dels músics valencians. Així doncs, podem afirmar que López-Chavarri va ser un mestre de mestres, creant una gran escola al seu voltant", explica Orengo.

El valencià Eduardo López-Chavarri (1871 - 1970) va ser, en paraules de l'autora del llibre, un "membre destacat del panorama cultural valencià de la seua època, pioner del modernisme a Espanya i figura excel·lent en la història de la música valenciana. Estèticament, va ser lleial a la seua terra natal i a la seua música popular, aspectes que va aconseguir inculcar en la majoria dels músics amb els quals va tindre contacte".

Mónica Orengo Miret s'ha format en el Conservatori de Música de València, en el de la Vila de Luxemburg i en el Niccollò Paganini de Gènova. És titulada superior en Piano, Música de cambra, Solfeig, Repentització, Transposició i Acompanyament, i Pedagogia Musical.

Posseïx també el títol d'especialista universitari en Música, i és diplomada en Estudis Avançats i doctora per la Universitat Politècnica de València amb la tesi Eduardo López-Chavarri Marco i la seua aportació a la música per a piano sol.

Ha escrit articles i textos monogràfics, així com el llibre 'Eduard López-Chavarri Marco, pioner del modernisme musical'. Com a pianista, ha actuat com a solista o en diferents formats en escenaris d'Espanya, França i Itàlia.

Per la seua banda, Robert Ferrer Llueca defèn en 'Vicent Garcés Queralt (1906-1984). Catàleg d'obres' que l'esmentat compositor de Benifairó de les Valls va ser una de les figures estilísticament més avançades de la música valenciana del seu temps.

ESCASSES GRAVACIONS

"La seua obra, no obstant açò, malgrat la seua contrastada qualitat, segueix sent majoritàriament desconeguda en el context musical valencià, a causa de les escasses gravacions existents de la seua música i de la falta d'una edició integral, projecte iniciat en 2006 per l'actual Institut Valencià de Cultura (IVC), però actualment incomplet", explica l'autor.

Tot i que en els últims anys ha crescut l'interés per la música d'aquella generació de compositors valencians nascuts a inicis del segle XX, com és el cas de Garcés Queralt, encara fan falta més iniciatives per a aconseguir la completa recuperació del llegat d'aquests creadors.

En eixe sentit, Ferrer Llueca apunta: "Espere, doncs, que aquest nou catàleg d'obres contribuïsca a una major difusió del compositor entre els músics i el públic en general, i servisca de manera especial per als intèrprets i investigadors que en el futur vullguen acostar-se a la producció musical de Vicent Garcés Queralt".

Robert Ferrer Llueca és doctor en Musicologia per la Universitat Masaryk de Brno (República Txeca). Des de 2017 és professor a la Universitat Internacional de València (VIU), on en l'actualitat és director del Màster Universitari en Composició Musical. Ha publicat diversos estudis sobre la música valenciana del segle XIX. Les seues últimes investigacions se centren en la recepció de les obres del compositor moravo Leo Janácek a Espanya. Ha gravat, a més, diversos discos com a director musical; l'últim, amb obres per a ensemble i música de cambra de Leonardo Belada. És patró de la Fundació Musical Joan Garcés Queralt de la Comunitat Valenciana.