Johnny Depp reaparece en un concierto en Reino Unido mientras espera el veredicto del juicio contra Amber Heard

Tras casi dos meses de juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard, el pasado jueves terminaron las declaraciones y el jurado se encuentra deliberando el veredicto.

El protagonista de Piratas del Caribe pidió a la artista 50 millones de dólares por daños y perjuicios por un artículo que publicó en The Washington Post en 2018 en el que se refería a sí misma como una persona con experiencia en lo que "representa el abuso doméstico". Mientras que Heard, por su parte, respondió con una contrademanda en la que alegó que el actor ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclamó 100 millones.

Pero después de seis semanas de juicio televisado, los actores finalmente dejan de ser los protagonistas del tribunal a la espera del veredicto. Y parece que Johnny Depp ha querido distraerse yéndose de concierto, pero no como espectador, sino como músico.

El intérprete de 58 años apareció por sorpresa este fin de semana en Sheffield (Inglaterra) durante un concierto de su amigo Jeff Beck. Los presentes se quedaron atónitos al ver que, junto al guitarrista, apareció el actor y se animó también a hacer un solo de guitarra.

"No esperaba esto... Pensaba que estaba en el juzgado, pero resulta que está en Sheffield con Jeff Beck", reaccionó una espectadora en sus redes sociales.

Encima del escenario, ambos interpretaron varias caciones: Isolation, de John Lennon, What's Going On, de Marvin Gaye, y Little Wing, de Jimi Hendrix.

Lo cierto es que, aunque fue una sorpresa, una fuente cercana a Johnny Depp aseguró a CourtTV que la cita estaba planificada desde hace tiempo: "Está en el Reino Unido, como hace unas semanas, para cumplir con sus obligaciones laborales previamente programadas".