Cvirus.- L'Ajuntament de València i Fisabio estudien l'impacte de la mortalitat per Covid-19 a la ciutat

Així, ha detallat que es compararà de forma específica la distribució de la mortalitat en el període 2015-2019 enfront del de 2020-2022 per a conéixer l'impacte de la Covid-19 en la salut de la població de València.

L'Ajuntament i Fisabio han firmat un conveni de col·laboració per al desenvolupament d'aquesta investigació. El regidor de Salut i Consum, Emiliano García, i la directora gerent Fisabio, Mónica Pont, han subscrit aquest dilluns l'acord.

Aquest conveni està promogut en el marc de l'acord per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context post-Covid-19 i dins de l'eix 'Ciutat Saludable i Sostenible'.

Emiliano García ha assenyalat que el consistori "aportarà, per a cadascun dels tres anys de durada del convingut, una dotació econòmica de 37.500 euros a Fisabio". Per la seua banda, aquesta fundació desenvoluparà el document que permetrà relacionar els factors socioeconòmics de cadascun dels barris de València i els problemes de salut estudiats.

La investigació es durà a terme segons el projecte Medea, liderat per Fisabio amb la participació de tretze grups d'investigació nacionals per a distribuir geogràficament les principals causes de mortalitat i els seus determinants en 26 grans ciutats espanyoles durant el període d'estudi 1996-2015.

Emiliano García ha ressaltat "la importància d'aquest tipus de col·laboracions, que aporten dades per a millorar els servicis públics". "Concretament, aquesta anàlisi mostrarà els barris de la ciutat més colpejats per la Covid-19 i permetrà relacionar els factors socioeconòmics de cada zona de la ciutat i com incideixen els mateixos en la salut de la seua població", ha detallat.

Per la seua banda, la directora gerent de Fisabio ha insistit en "la importància de la col·laboració" i ha ressaltat la de "entendre l'equitat per a afrontar problemes de la societat", així com la de "investigar amb solidesa científica i enfocament humà".

En la firma de l'acord, celebrada en l'Ajuntament de València, també ha participat Miguel Ángel Martínez Beneito, investigador principal de l'estudi que s'emmarca en el conveni i membre de la Unitat Mixta d'investigació en mètodes estadístics per a dades biomèdiques i sanitaris (Fisabio-Universitat de València). L'equip que lidera realitzarà diferents informes que es presentaran una vegada finalitzat el conveni.