Una protesta demana baixar l'IVA al 10% als servicis d'imatge personal i clama per la "gravíssima situació" del sector

La protesta, que s'autoproclama part de la 'Revolució de les tisores trencades' pel Gremi de Perruquería i Bellesa de València i la plataforma d'imatge personal Creer en nosotros, i recolzada per les federacions i associacions de l'Aliança Empresarial per la Baixada de l'IVA a la Imatge Personal.

Segons han assenyalat, la restitució de l'IVA reduït evitaria l'autonomització del sector i l'increment de l'economia submergida produïda pels professionals que es queden sense ocupació, i propiciaria un increment net de la recaptació per a les arques de l'Estat de més de 145 milions d'euros.

Durant la protesta, que ha tingut lloc enfront de la seu del PSPV-PSOE, s'ha presentat el I Estudi sobre la Importància de la Dona en la Imatge Personal del qual s'han presentat les dades de la Comunitat Valenciana en la concentració.

Aquest estudi ha permès conéixer la situació actual del treball femení i l'especial vulnerabilitat d'un sector "agraviat fiscalment" i que manca de qualsevol tipus d'ajuda per a protegir a la dona emprenedora i treballadora, tant a nivell de conciliació, com de baixes de maternitat, famílies monoparentals, atenció a la dependència.

A la Comunitat Valenciana, el 91,11% de les empresàries i autònomes en la imatge personal són dones i només un 8,89% homes, la qual cosa posa de manifest que en el sector "les emprenedores són majoritàriament dones". Quant al perfil de l'autònom la mitjana d'edat en el sector és de 48,44 anys i amb 24,54 anys d'experiència professional.

En relació amb el progressiu deteriorament que pateix el sector de la imatge personal subratllen que "la grandària de les perruqueríes i salons de bellesa no deixa de reduir-se i en aquests moments, la mitjana d'empleades contractades a València és d'1,32 empleades per centre de treball. En aquests moments el 37,5% de les pimes no tenen empleats contractats. Aquest procés, han asegruado, "està arrossegant a la gran majoria de les treballadores de la imatge personal a l'economia submergida i a la degradació de les seues condicions de treball".

"MALTRACTAMENT FISCAL"

Segons han afirmat, el "maltractament fiscal" que denuncien "té a veure directament amb el fet que siga un sector eminentment femení, de la mateixa manera que tampoc s'aplica la baixada de l'IVA als productes d'higiene femenina".

En relació amb tot l'anterior, el 85,55% de les enquestades consideren que "és impossible avançar en la conciliació familiar i laboral". I el 98,88% creu que és "urgent i necessari facilitar el reconeixement de la malaltia laboral en el sector de la imatge personal".

Quant a les ajudes a les treballadores i autònomes en cas de malaltia, baixa per maternitat o atenció a dependents, el 92,22% considera que són clarament insuficients. El 96,67% de les autònomes i empresàries considera que "la restitució de l'IVA reduït ajudaria a pal·liar el greuge fiscal comparatiu amb altres sectors als quals se'ls va pujar també en 2012, i ja ho han recuperat".

Segons les dades de l'estudi, les principals mesures i ajudes per a millorar les condicions laborals de les dones en el sector passen per recuperar l'IVA reduït al 10% per al 96,67% de les enquestades, millorar la cotització dels autònoms per al 68,89%, i disposar d'ajudes per a afrontar l'increment actual dels preus de la llum per al 46,67%.