La companyia José y sus Hermanas porta a la Mutant la seua "crítica multidisciplinària" del turisme a Espanya

Abans de l'esclat de la pandèmia, el turisme a Espanya s'havia convertit en "un monstre destructiu i colonitzador: els desplaçaments massius, la corrupció de paisatges soterrats per descomunals construccions i l'evolució/involució de la marca Espanya representaven les directrius bàsiques d'un sector tan necessari com fora de control".

Les restriccions sanitàries de 2020 van acabar de sobte amb eixa tendència, sumint a la població en un estatisme forçat i concedint al turisme l'oportunitat de replantejar-se el seu present i el seu futur. Ara, amb tot eixe èxode en plena reactivació, "falta saber si tornarem a la vorágine anterior o si, per contra, aprofitarem l'aturada per a reinventar la nostra manera de viatjar".

En l'obra, aquesta situació es planteja des d'un escenari i fent partícip al públic de la reflexió social. Des dels seus inicis, José y sus Hermanas s'ha especialitzat en precisament això: "remoure consciències des de l'originalitat i la descaradura, documentant-se exhaustivament i apostant per una proposta multidisciplinària que proporcione a l'espectador nous significats sobre allò que veu", destaca la sala valenciana en un comunicat.

El seu primer muntatge, 'Los bancos regalan sandwicheras y chorizos' (2017), girava entorn de la memòria sentimental i política, mentre el segon, 'Arma de construcción masiva' (2018), posava el focus en les diferents formes d'educació.

El tercer d'aquests projectes escènics, 'Explore el jardín de los Cárpatos', arribarà els pròxims dies 4 i 5 de juny, a les 19.30 hores, a la Mutant per a pujar a les taules la problemàtica del turisme contemporani. En ell, exploren els conceptes de veritat i ficció mitjançant un llenguatge que abasta des dels cossos de les artistes fins a la música, passant pel vídeo o el text.

"És un dispositiu híbrid on la realitat i el món digital es combinen més que mai, contribuint a crear un relat diferent sobre el tema", assenyalen els seus responsables, per a els qui Espanya "no solament es va omplir d'hivernacles, sinó de desastres arquitectònics adaptats al turista". "Està clar que com a país som el resultat d'una equació molt senzilla: tomaca, turisme i rajola al quadrat", conclouen.