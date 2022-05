La Generalitat dona el seu suport a la proposta de l'Ajuntament de València per a dissoldre el Consorci València 2007

La Generalitat Valenciana donarà el seu suport a la proposta de l'Ajuntament de València per a dissoldre el Consorci València 2007, l'organisme conformat per les administracions local, autonòmica i central creat per a transformar part del recinte portuari amb la finalitat d'acollir l'America's Cup i en l'actualitat responsable de la gestió i explotació de la Marina de València, i s'ha mostrat "disposada a negociar" amb el consistori la creació d'un nou consorci per a la gestió integral de la Marina.