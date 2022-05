Abandono voluntario en 'Supervivientes' al conocer el nuevo expulsado: "Antes va mi salud, me da igual pagar una multa"

Este domingo se produjo una nueva expulsión en Supervivientes, y, como sigue siendo tónica habitual en el concurso, la audiencia dio la sorpresa y dejó en el programa al concursante que menos se quería quedar. En este caso, decidió expulsar a Desy, pese a las ganas de esta de seguir en la carrera por el ser el mejor superviviente del año.

Su rival en la votación, Juan Muñoz, que había pedido irse en varias ocasiones, fue el salvado, pero, nada más conocer la decisión de los espectadores, se derrumbó y decidió abandonar.

El cómico, que lleva dos semanas en Playa Parásito, alegó no estar bien psicológicamente. "Antes de todo va mi salud, me da igual pagar una multa", confesó atónito y muy nervioso.

Juan aseguró que no puede más y que no entiende por qué la audiencia "lo castiga de esa manera". "Yo ya lo he dado todo como superviviente, esta experiencia no es para mí".

Así, cogió su saco muy decidido y dejó Playa Parásito junto a su compañera Desy, la expulsada de la audiencia, en una barca.