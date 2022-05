Lara Álvarez, un mar de lágrimas desde Honduras el día de su cumpleaños

Lara Álvarez es una de las mujeres del momento. Presentadora de éxito, la asturiana triunfa año tras año con su buena labor copresentando Supervivientes, el reality más extremo de toda la televisión.

Eso sí, en el plano sentimental está acostumbrada a tener muchos altibajos. El último tiene que ver con su reciente estreno de soltería tras la ruptura con Davide Rey, compañero de Supervivientes.

Según informaba este miércoles la revista ¡Hola!, Lara tomó la decisión de dejar la relación el pasado febrero, justo antes de embarcarse en la nueva aventura. Eso sí, no han trascendido los motivos de esta radical decisión.

Fue en el mes de enero de 2022 cuando salió a la luz la relación amorosa entre Lara Álvarez y Davide Rey, que pasaban el día en la sierra de Guadarrama. Desde entonces, se conocía la identidad de este misterioso chico, que está muy relacionado con el trabajo de la periodista.

A pesar de que se conocen desde hace cinco años, su relación hasta este 2022 había sido únicamente de amistad. Hasta que surgió el amor. Ese amor que hoy se ha apagado.

Sin embargo, lo que ocupa ahora mismo el corazón de Lara es otro tipo de amor, el que le han hecho llegar hasta Honduras el día de su 36 cumpleaños. La presentadora ha tenido un despertar especial al recibir un regalo que no se esperaba y que ha provocado que llore de felicidad. Se trata de un mensaje muy especial que le ha mandado el cantante y compositor Riki Rivera.

Lara Álvarez. INSTAGRAM

"Feliz cumpleaños, querida Lara. Espero que pases un día fantástico, de arte y categoría. Sé que estás un poco lejos, pero no pasa nada, aquí estamos nosotros para darte todo nuestro cariño y alegría. Te hacía mucha ilusión aquella maqueta que grabamos una vez, a mí no me gusta que la música se quede en un cajón, he pillado las voces de esa maqueta y ahí va tu regalo de cumpleaños, te queremos", era el mensaje del artista.

Lara escuchaba mientras una melodía que la ha emocionado hasta las lágrimas. "La emoción sale por cada poro de mi piel. Gracias, Riki Rivera", ha expresado la presentadora.