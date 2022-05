El mensaje más duro de Omar Sánchez a Anabel Pantoja: "La lealtad se devuelve"

La relación entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira en Supervivientes está haciendo mella en Omar Sánchez, el hasta hace unos meses pareja de la influencer.

Recientemente, el deportista ha hablado con sus compañeros sobre su tipo ideal de mujer y, de paso, se ha declarado indirectamente a Anabel Pantoja, con quien está viviendo una especie de idilio desde que empezó la edición.

"Voy para 27 y quiero algo serio ya. Hace años que no dormía tanto abrazado a una mujer", confesaba. "Anabel es una persona que con ella he sentido cosas que hace tiempo que no sentía", dijo ante las risas cómplices de sus compañeros, que ven en ellos un inicio de relación.

"No es un secreto. De ahí a que sea la persona con la que me vea con un hijo... la conozco nada y menos", aseguraba, después, sobre la influencer. "Quiero una mujer que tenga su espacio, que no me atosigue", desvelaba Yulen.

Esas palabras unidas a la reacción de ella una vez que se reencontró con el deportista en la isla, y, de paso, que se alimenten los rumores de una posible relación entre ellos, ha provocado la reacción del surfista.

"El respeto se gana, la honestidad se aprecia, la confianza se adquiere, la lealtad se devuelve", ha escrito Omar Sánchez a través de sus stories de Instagram.

Un mensaje que muchos medios ven como un claro ataque hacia su ex, o, al menos, un toque de atención, ya que no le estaría gustando nada el tonteo que se trae con Yulen en el concurso.