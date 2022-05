Putin pierde en Ucrania a su mejor comandante de paracaidistas y a otro alto cargo

Los más de tres meses que llevamos de guerra en Ucrania no están saliendo baratos para Rusia. Aunque no reconocidas por el régimen de Moscú, las bajas se siguen produciendo en las tropas rusas, y no solo de soldados de tropa.

El medio de comunicación ruso independiente Mediazona ha informado de la muerte del teniente coronel Alexander Dosyagayev, de 34 años, que era comandante de un batallón de asalto aerotransportado del 104º regimiento de paracaidistas.

Las tropas de su 104º regimiento de asalto aéreo se encontraban en Bucha, el escenario de las presuntos crímenes de guerra por parte de las fuerzas de Vladimir Putin a principios de la guerra.

Su batallón, con base en Pskov había sido reconocido como el mejor de Rusia en controles de entrenamiento de combate y disciplina militar, según Mediazona, tal y como recoge el Mirror.

Este medio de comunicación ruso confirmó también la muerte de otro coronel, Vladimir Ivanov, de 41 años, que había sido calificado de "propagandista" por medios de comunicación ucranianos, porque Ivanov sirvió en el departamento de Información y Comunicación Masiva del Ministerio de Defensa ruso. Ahora se ha sabido que murió en marzo.

Dosyagayev e Ivanov son los coroneles número 47 y 48 que se sabe que han muerto luchando para las fuerzas rusas en Ucrania. Además, se cree que el número de generales es de diez. Es probable que el número real sea mayor, ya que los funcionarios rusos no han revelado detalles de las bajas en Ucrania.