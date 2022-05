Sucesos.- Mueren dos personas atropelladas por un coche en Canals

El siniestro ha ocurrido sobre las 03.30 horas de la madrugada en la avenida València por causas que investiga ahora la Guardia Civil. Las dos víctimas son pareja, el hombre de 31 años y la mujer de 30, han precisado las mismas fuentes.

Al parecer, el origen del accidente habría tenido lugar en un pub de esta localidad tras una discusión en la que el ahora detenido, vecino de Canals, habría sido agredido. Tras ello, habría cogido su coche con la intención de atropellar a las personas con las que había discutido, según ha avanzado el diario 'Levante-EMV'.

No obstante, las víctimas, que en el momento del atropello transitaban junto a un grupo de unas 12 personas que no han resultado heridas, no tenían ningún vínculo con el causante de su muerte, que ha dado positivo en consumo de alcohol y drogas, según la información adelantada por este diario.

TRES DÍAS DE LUTO

El Ayuntamiento de Canals, "consternado" después de este "fatídico suceso" que "se ha cobrado dos vidas inocentes", ha decretado tres días de luto institucional a partir de este lunes, "como símbolo de pésame y en apoyo a las familias afectadas por la tragedia", según ha informado en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El consistorio ha contactado con las y los familiares damnificados para trasladarles sus condolencias y para "ayudar en aquello que se estime necesario".