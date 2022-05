El corte de una niña a Sebastián Yatra en su debut como coach de 'La Voz Kids'

La Voz Kids se estrenó el pasado viernes con nuevas incorporaciones. Junto a David Bisbal y Pablo López, los cantantes Aitana y Sebastián Yatra han debutado como coaches en un primer programa que estuvo cargado de zascas, como el vivido por el artista colombiano con una niña durante las audiciones a ciegas.

La actuación de la pequeña Macarena Estévez, de 7 años y natural de Lugo, y su interpretación de la canción de Miguel Ríos Bienvenidos, no dejó indiferente a ninguno de los coaches, que pulsaron el botón para girarse ante la potencia de voz de la niña.

Salvo David Bisbal, que se quedó con las ganas después de que Pablo López le bloquease para que no pudiese girar su silla, el resto de los coaches se deshicieron en halagos para convencer a la niña de que se incorporase a sus respectivos equipos.

Fue entonces cuando el cantante Sebastián Yatra optó por una estrategia diferente para ganarse la confianza de la pequeña. "Oye, una pregunta de un niño a un niño. ¿Nunca has bailado la 'Macarena'?", le dijo Yatra, mientras comenzaba a tararear la conocida canción.

La respuesta sincera de la niña terminó por avergonzar al colombiano. "Es que nunca la he bailado porque no me gusta que me la canten", afirmó con rotundidad la gallega.

"Te voy a decir la verdad, ahí cometí un error. Te pido perdón por lo que pasó. Ojalá me puedas perdonar, superar ese obstáculo y juntos lograr un montón de sueños", se disculpó entonces Sebastián Yatra, que finalmente consiguió la voz de Macarena para su equipo.