Isabel Pantoja lanza un importante mensaje en su concierto en Chile

La cantante Isabel Pantoja continúa deslumbrando al público en sus conciertos de la gira latinoamericana que inició en Buenos Aires (Argentina) y continuó, el pasado viernes, en Chile. La tonadillera se ha mostrado pletórica en su primera noche en el escenario del Gran Arena Monticello, tal y como se ha podido ver en las imágenes publicadas en redes sociales.

A pesar del difícil momento personal que atraviesa, con la reciente muerte de su madre y el distanciamiento de sus hijos, la artista se ha mostrado tras el escenario muy sonriente y cómplice con su peluquero y amigo Antonio Abad y su maquillador de confianza Alberto Dugarte.

"Volviste a hacerlo… Maravillosa, ¡4.500 personas! ¡Que viva Chile! Isabel Pantoja, ¡qué orgullo tan grande!", ha escrito Dugarte en un post en Instagram donde ha mostrado a la artista entre bambalinas. "Qué bien lo pasamos mi Antonio Abad, tú y yo en camerinos en esos momentos de intimidad que tanto adoro", ha añadido el maquillador.

La tonadillera ha repasado ante su público los grandes éxitos de su carrera, como Hoy quiero confesar, Era mi vida él, o Marinero de luces, y también ha deleitado con Esta es mi vida, uno de sus últimos singles.

La artista no se ha olvidado en esta gira de su madre doña Ana, a quien le ha rendido homenaje en su concierto en Argentina con un vestido morado, su color preferido y que también hace referencia al Cristo del Gran Poder.

Asimismo, Isabel Pantoja ha aprovechado para lanzar un importante mensaje en pleno concierto en Chile, donde ha cambiado el morado por un vestido negro, también del diseñador Alonso Cozar.

En este sentido, la tonadillera ha reflexionado sobre la importancia de los abrazos entre los seres queridos. "Esta canción la escribió una persona pensando en sus hijos y me hizo cantarla pensando en los míos y pensando en los hijos de los demás. No nos damos cuenta de que hay que abrazar, que el abrazo es muy importante mientras estamos vivos, cuando ya no lo estamos no sirve para nada", ha indicado la artista.