Irma Soriano estuvo a punto de morir electrocutada: "No quería irme"

Telecinco emitió este 28 de mayo una nueva entrega de Sábado Deluxe. Irma Soriano fue la primera invitada de la noche y, además de dejar claro que seguía esperando una nueva oportunidad para regresar a la televisión, contó una desagradable e impactante experiencia que sufrió hace poco: cuando estuvo al borde de la muerte tras ser electrocutada. "Como se está peor es estando en casa, lo que hay que hacer es trabajar", reflexionó.

Ocurrió en su propio domicilio y a raíz de que una alargadera enchufada a la corriente cayó a la piscina mientras la protagonista nadaba y su marido limpiaba el polen del jardín. Esto podría haber provocado una gran tragedia en su casa, pero por fortuna no fue así.

Cuando cayó la agarradera, su marido Mariano gritó para que la sacara, pero ella no fue capaz en un principio, porque se quedó bloqueada. Además, el jardinero que trabajaba en su casa falleció electrocutado.

"Hay muchísimas personas que mueren por accidentes domésticos. Pensé que ese era mi último momento, que me quedaba allí metida en la piscina electrocutada y lo vi tan cerca que me dije que no me quería ir", recordó.

Finalmente consiguió salir del agua, pero notó con calambre por todo su cuerpo. "Salí cuando pude, me tuve que tapar con muchas mantas", comentó. Después, afeó que las mujeres maduras tengan tan pocas oportunidades en los medios.

"¿La profesión de presentadores dónde ha quedado? Aún creo en otra oportunidad televisiva, todos los días visualizo un programa para mí. A mí me daba toda la vida, qué no daría yo ahora por volver ahora a esa escuela", aseveró, sobre su etapa junto a Jesús Hermida.