Tu horóscopo diario: domingo 29 de mayo de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 29 de mayo de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Debes calmar tu temperamento airado y colérico o eso podría traerte muchos problemas precisamente ahora que el mejor de los planetas, Júpiter, está protegiendo a Aries y por lo tanto ayudándote a que hagas realidad tus sueños y esperanzas. Pero hoy podrías perder los nervios fácilmente.

Tauro

Es el momento de triunfar sobre quienes te oprimen y esclavizan, ya sean personas, circunstancias o hasta incluso enemigos. Pronto verás como empiezan a disolverse las grandes cargas con las que el destino te estaba agobiando y paralizando desde hacía mucho tiempo. Disfruta de un día feliz.

Géminis

Hoy es un día para descansar y mas vale que te lo tomes en sentido literal porque de verdad te conviene y no tengas duda de que lo necesitas. Has pasado una semana llena de tensiones y estrés y ahora debes reponer fuerzas. La suerte está de tu lado aunque te preocupas demasiado por las cosas.

Cáncer

Dos no riñen si uno no quiere y este será el mantra para tí en el día de hoy. Dentro de tu alma se esconden mundos maravillosos en los que encuentras la paz y serenidad que tanto necesitas, pero los que te rodean no te comprenden y te fatigan con molestos reproches. Tú no debes entrar al trapo.

Leo

Nunca estás satisfecho, consigues éxitos y logras imponer tu voluntad sobre muchos, la vida te va dando poco a poco lo que deseas pero tú estás descontento porque te gustaría tener mucho más. Si tienes un poco de paciencia descubrirás que muy pronto se harán realidad tus ambiciones.

Virgo

Sin duda hoy es un día de descanso pero el descanso no existe para tí y cuando no estás trabajando en tu oficina estás haciendo otro tipo de trabajos porque eso es, en realidad, lo que te hace feliz. Hoy vas a tener un día de este tipo, lleno de actividad física o intelectual pero muy agradable.

Libra

Estás lleno de inquietudes y en tu cabeza se agolpan proyectos y cosas que te gustaría hacer, pero al mismo tiempo hoy tendrás la oportunidad de alejarte un poco de las tensiones y dedicarte mucho más tiempo a tí. Disfruta del día y no te impacientes porque ahora tienes a la suerte de tu lado.

Escorpio

Un gran amor se esconde en lo más profundo de tu corazón y muy pocos o quizás nadie lo sabe, es el gran secreto que te da fuerzas y te impulsa a venirte arriba en los momentos más difíciles. Aunque algunas veces, como te podría suceder hoy, te sientas solo e incluso te domine la melancolía.

Sagitario

Todo indica que te espera un día muy feliz. Desde hace un tiempo los planetas se han puesto mucho más a tu favor y ahora tienes mucho más cerca la realización de tus deseos y esperanzas. Hoy podrás pasar un día maravilloso junto a las personas que más quieres, en un ambiente de amor y paz.

Capricornio

Abandona las tristezas y el pesimismo, las cosas no están tan mal como muchas veces crees, el problema es que sin darte cuenta te gusta ir siempre por los caminos más difíciles. Pero muy pronto tus méritos y tu gran valía van a ser reconocidos y el destino te pondrá donde realmente mereces.

Acuario

Hoy podrías llevarte un disgusto o recibir una mala noticia en el ámbito familiar o en su caso quizás seas tu mismo quien te sientas agobiado o frustrado por las numerosas adversidades y podrías pagarlo con tus seres más queridos. Pero solo debes relajarte y descansar, el cambio llegará pronto.

Piscis

Este es un buen día para luchar y tomar iniciativas en relación con tus deseos más íntimos y personales, amorosos, familiares o vocacionales. Pronto se alejarán muchos de los problemas que hasta ahora te han impedido realizarte y luchar por aquellas cosas que te podrían hacer mucho más feliz.