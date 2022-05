Paco Plaza se lanza al "terror diurno" con 'Hermana muerte', grabada en el Monasterio de Cotalba

'Hermana muerte' es una película para Netflix producida por El Estudio con guion de Jorge Guerricaechevarría, protagonizada por la joven actriz Aria Bedmar, y cuyo elenco cuenta con algunas de las actrices ya comunes entre el repertorio de Paco Plaza, como Almudena Amor, Maru Valdivielso, Luisa Merelas, Chelo Vivares o Consuelo Trujillo; así como las debutantes Sara Roch, Olimpia Roch, Adriana Camarena, Marina Delgado o Claudia Fernández Arroyo.

Esta nueva cinta entronca con el universo de 'Verónica'(2017), también del mismo director, y recupera uno de sus personajes secundarios más "enigmáticos", Sor Narcisa, también conocida como 'Hermana muerte'.

Así, Plaza se remonta a los inicios del personaje cuando, en la España de la posguerra, Narcisa -en la piel de Aria Berdmar-, por aquel entonces una joven novicia con poderes sobrenaturales, llega a un antiguo convento, convertido en un colegio para niñas, para incorporarse como maestra. Conforme pasan los días, los extraños acontecimientos y las situaciones cada vez más inquietantes que la atormentan, terminarán por conducirla a desentrañar la terrible madeja de secretos que rodean al convento y acechan a sus habitantes.

"Me quedé con ganas de explorar el universo de este personaje", confiesa Paco Plaza, quien admite que, pese a que esta precuela no fue algo que ya estuviese premeditado durante el rodaje de 'Verónica', se quedó "prendado" de este "enigmático" personaje. "Me parece que los personajes que tienen enigma se te quedan un poco dentro y tienes que sacarlo de alguna forma", relata el director durante una entrevista con Europa Press.

"Yo creo que es algo que denota cuidado en los guiones, cuando entiendes que detrás de un personaje, más que alguien que está diciendo unas palabras, hay una historia", continua.

"EL MONASTERIO NOS HA DADO TODO"

"Prácticamente el 90%" del largometraje sucederá entre las paredes del Real Monasteri de Sant Jeroni de Cotalba, situado en la CV-60 entre l'Olleria y Gandia, que ha acogido al equipo de rodaje durante nueve semanas de grabación. El resto de escenas, según confirman desde producción, serán en una localización distinta, en Madrid.

Desde el equipo de producción del film subrayan que ha sido un "rodaje muy complicado y muy intenso", pero agradecen "la intensidad que te dan los espacios preexistentes frente a los espacios que construyes".

Los orígenes del monasterio se remontan al siglo XIV, cuando fue ordenado construir por el conde de Denia, Alfons el Vell, y desde entonces ha tenido una larga "historia de reyes" que llega hasta nuestros días, en los que es propiedad de la familia Trénor, que lo adquirió tras la desamortización. Durante una larga etapa, el monasterio también perteneció a los Borja, quienes encargaron algunos cambios en él cuando compraron el ducado de Gandía.

Así, estas "tres etapas de intervención", tal y como resume el guía del monasterio, Abel Balbastre, hacen de Cotalba un "monasterio totalmente ecléctico" que combina estilo barroco, gótico, renacentista o neoclásico. "Nos atrajo ese gótico mediterráneo, el gótico fallero", coinciden desde el equipo de producción y de arte.

En este sentido, Enrique Lavigne, uno de los productores junto a Pablo Cruz, afirma que el monasterio "les ha dado todo". "De hecho, hay espacios que al verlos nos han sugerido cosas en el guión que antes no contemplábamos", añade.

Pese a ser valenciano, el propio Plaza admite que no conocía el convento ni buscaba en un principio grabar 'Hermana Muerte' en la Comunitat. "Fue un hallazgo", comenta a los medios de comunicación, y explica que lo encontraron a través de un geolocalizador, después de "haber estado buscando por toda España".

"Cuando lo encontramos pensamos: no hay otro sitio", relata Plaza, quien añade que, cuando el equipo llegó a la localización pensó que "era como abrazar el mediterráneo, rodeado de campos de naranjas, con tanto blanco, con esos arcos... sentimos que la peli se iba a alimentar mucho de lo local que iba a ser", explica.

En este sentido, el director señala que, desde su punto de vista, las películas que más trascienden o "que más viajan" son "las más locales". "Lo que te interesa es conocer cosas que no sean lo tuyo propio, creo que es muy bonito anclarlas muy claramente en un contexto geográfico".

Así, Plaza explica que "la película transcurre abiertamente en la Comunitat Valenciana" y es que, en ella el espectador podrá ver a las monjas protagonistas preparando dulces típicos valencianos o las 'rajolas' distintivas de este territorio, que decorarán algunas partes del monasterio. "No ocultamos dónde estamos, en Gandía", apunta el director.

A diferencia de 'Verónica', que estaba basada en hechos reales, esta cinta, de la que todavía se desconoce la fecha de estreno, cuenta una historia totalmente ficticia. "Es una fabulación sobre un personaje de la otra película", asegura Paco Plaza.

"LA ICONOGRAFÍA CATÓLICA ES INVATIBLE"

Preguntado por cuál es el motivo detrás la propensa utilización de los símbolos religiosos en las películas de terror, Plaza es claro: "La iconografía católica es invatible". "Tenemos una iconografía que es riquísima, ni Lovecraft", comenta entre risas.

Asimismo, el director ha destacado el carácter "enigmático" de las monjas, como resultado de "la anulación de la personalidad". "Creo que hay algo muy bonito y que nos lleva al enigma y al misterio en las monjas y, sobre todo que son personas normales hasta un momento en el que dejan de serlo, hasta se cambian de nombre, renuncian a distinguirse de las demás... hay algo muy enigámatico en esa renuncia a quien tú eres".

TERROR A PLENA LUZ DEL DÍA

El color blanco impregnará, tal y como explican desde el equipo de rodaje, todo el largometraje. Esta elección de la paleta de colores no fue premeditada, pero Plaza apunta que, desde el principio, "no querían ir al cliché, ni caer en oscuridades". "Queríamos la luz del día", explica el director.

Esta elección se mimetiza a su vez con las características del propio monasterio, en el que reina un color blanco que se debe, principalmente, a las epidemias de peste que azotaron el territorio y que obligaron a pintar de este color las paredes de piedra.

Según explica el director, es un "apriorismo" que "lo que no vemos es lo que nos da miedo" y "lo que no vemos no lo vemos porque hay oscuridad". Así pues, es "más complejo transmitir esas sensaciones jugando a la contra, intentando que lo que veas es lo que te dé miedo".

"El clásico del terror suele ser el negro y la oscuridad, pero me parecía un desafío el lograr hacer sentir que estamos dejando de ver cosas, no porque esté oscuro sino porque no podemos verlas", explica el creador, quien destaca el sentimiento de "angustia" que provoca el "saber que no estás viendo algo que deberías de estar viendo".

A nivel personal, Plaza ha confesado sentirse "tranquilo" y "muy agusto" con el rodaje. "Tampoco puedo ocultar que estoy muy contento con lo que estamos haciendo", ha admitido.

A penas hace unos meses, en enero de 2022, del estreno de la 'Abuela', bajo la dirección de Plaza y protagonizada por Almudena Amor. Sin embargo, el director explica que esta nueva película será "más abierta, más disfrutona para el aficionado".