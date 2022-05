El màster Permea del Consorci de Museus i la UV obri les inscripcions per a la seua cinquena edició

El programa està dirigit a artistes, docents, mediadores i mediadors culturals i a qualsevol persona interessada en l'àmbit de trobada entre les pràctiques artístiques, la mediació i les institucions culturals.

Les classes s'imparteixen en el Centre del Carme Cultura Contemporània, on Permea compta amb un espai propi en el qual s'imparteixen les classes i que permet a les i els estudiants estar en contacte amb les activitats i agents que agiten la programació del CCCC.

"En 2017 prenem la iniciativa des del Consorci de Museus de donar forma a un programa experimental de mediació i educació a través de l'art, després de detectar la necessitat d'una major definició i formació de professionals en aquestes matèries, aplicades a l'àmbit cultural i museístic. Sumant forces al costat de la Universitat de València vam engegar en 2018 el màster Permea, que, després de l'èxit de les seues primeres quatre edicions, ens anima a seguir apostant pel desenvolupament teòric i pràctic d'aquesta experiència situada", afirma el director del CCCC i del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont.

El període lectiu del màster Permea començarà a l'octubre de 2022 i finalitzarà al desembre de 2023, incloent la realització de pràctiques entre gener i desembre. Així, el programa permet als seus professionals egressats participar en projectes de mediació i educació a través de l'art en diferents àmbits, tant en contextos institucionals com a privats i independents.

El primer període de preinscripció estarà obert fins al 15 de juliol, i es pot realitzar omplint el formulari d'inscripció situat en la pàgina web d'Adeit.

La informació del programa pot consultar-se tant en la web d'Adeit com en la del Consorci de Museus.

Permea va nàixer en 2018 com un programa experimental i, al llarg de les seues quatre edicions, s'ha consolidat com un referent internacional, connectat amb institucions de prestigi com el Museu Regna Sofia i el Museu Thyssen-Bornemisza a Madrid, el CCCB i el MACBA a Barcelona, el Museu Boijmans Van Beuningen de Rotterdam, la biennal itinerant europea Manifesta o el propi CCCC.

El programa, de 600 hores de durada, inclou entre les matèries d'estudi la figura de les institucions culturals com a dispositius pedagògics; l'art contemporani de hui; art, educació i compromís; ferramentes i maneres de fer en art i educació; pràctiques artístiques com a currículum crític en l'escola; i comunitat i participació.

El màster està dirigit per Clara Boj, artista, docent i investigadora cultural, Ester Alba, vicerectora de Cultura de la Universitat de València, i José Campos, coordinador d'Educació i Mediació del Consorci de Museus.

Així mateix, compta amb un claustre format per María Acaso, cap de l'Àrea d'Educació del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia; Ramón Parramón, director d'Idensitat; Yoeri Meessen, cap de Programes Públics i Educació del Museu Boijmans van Beuningen-Rotterdam, i José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, a més de professionals nacionals i internacionals que desenvolupen les seues pràctiques en l'àmbit de l'art i l'educació actual, com Nora Sternfeld, Mónica Hoff, Javier Rodrigo o Luis Camnitzer.

Permea inclou la realització de tallers experimentals, un projecte d'investigació final i diversos seminaris oberts en el marc del programa PERMEA Obert.

El màster ofereix també la realització de pràctiques en els diferents centres d'art i museus en els quals treballa el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i en altres institucions culturals espanyoles.

Aquestes pràctiques estaran orientades a l'engegada de projectes propis, reals i situats en el context, amb el suport de les institucions i la seua infraestructura. Més informació en la web de CMCV i Adeit.