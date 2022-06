Cristina Fernández Valls, ganadora del premio SM El Barco de Vapor 2022: "Escribir literatura infantil te ayuda a soñar y a ser más positivo"

Cristina Fernández Valls es la ganadora del premio SM El Barco de Vapor 2022. Su libro, Jack Mullet de los Siete Mares, rompe estereotipos y juega con la identidad de género a la vez que ensalza el valor de las relaciones humanas, tanto hacia afuera como hacia adentro, porque pocas cosas son tan importantes como saber conocerse y quererse a uno mismo.

Su protagonista, Jack, es una niña que vive en isla Cangrejo con sus padres adoptivos, los piratas John Mullet y James de los Siete Mares, cuya extraña desaparición le hará sumergirse en una aventura. El jurado define esta obra como "una novela exuberante, que retoma elementos de géneros clásicos de la literatura infantil y juvenil para dar lugar a una ficción nueva, sorprendente y fresca; por lo atractivo de su voz narrativa, con un discurso que mezcla la lucha por la autonomía personal con nuestra relación con la Naturaleza".

¿Cómo surge la idea de escribir esta historia? La idea me vino un día a finales de diciembre. Ese trimestre había leído una variedad de libros increíble que combiné con literatura infantil. Por ejemplo, Niña, mujer, otras, de Bernardine Evaristo; A Thousand Ships, de Natalie Haynes; Actos humanos, de Kang Han... Son lecturas valientes que me influenciaron mucho y me motivaron a que Jack rompiera con los estereotipos.

¿Qué peso tienen las relaciones familiares y de amistad en el libro? Las dos son muy importantes. Actualmente, hay muchos modelos de familia que tienen sus cosas buenas y malas. Por eso, en el libro cada protagonista tiene sus problemas, pero recibe amor. Lo relevante es tener familia, que te quieran. En cuanto a la amistad, creo que hay que pensar siempre en las cosas que nos unen al resto. Eso nos ayuda a entendernos mejor.

La buena gestión de las emociones también juega un papel clave, recuerda a la película Inside out… Sí, efectivamente. Hay una parte de esta historia en la que Jack se siente muy triste, y tiene que entender el porqué. Normalmente, no queremos sentirnos tristes ni enfadados, pero esas emociones están ahí por algo, las necesitamos. Tienes todo el derecho del mundo a sentirte así si, por ejemplo, no te apetece ir al cole, no te ha gustado el desayuno, es invierno… Los niños tienen que entender y reconocer sus emociones para saber trabajar en ellas.

Lo que dice recuerda a una de las frases del libro: "Si quieres cambiar el mundo, tienes que empezar por cambiarte a ti misma". Nosotros somos responsables de lo que hacemos, pero no de lo que hagan los demás. Es decir, tienes que cambiarte a ti misma para ser mejor, pero no puedes pretender que el resto cambie.

El mar forma parte de sus raíces, y está presente en esta historia, cuyos protagonistas son piratas. ¿De qué manera le ha influido este paisaje? Para mí es muy importante. Nací en Soria, pero a los siete años me fui a vivir a Santander. No sé en qué momento fue, pero el mar se convirtió en algo esencial para mí. Estudié en Madrid y lo que más echaba de menos era eso. De hecho, cuando me mudé a Reino Unido, donde vivo ahora, lo tenía muy claro: no pensaba irme a una ciudad de interior.

Hablemos ahora del amor que siente hacia las palabras. ¿Cómo es su relación con la escritura? Escribir es algo que llevas dentro. En el cole gané algún premio, nada importante. Pero en la Universidad sí que fui finalista en un concurso de relatos cortos. La verdad es que, cuando vivía en España, tenía un trabajo de administración, pero cuando vine a Reino Unido con mis hijas pequeñas pensé: 'Esto es una oportunidad de cambio, así que me voy a hacer escritora'.

¡Qué valentía! Te lo tienes que tomar así. Aquí (en Reino Unido) mi marido trabajaba y yo estaba bastante sola, con unas niñas muy pequeñas… Así que hice un curso de inglés para extranjeros, y me lo pasé tan bien que me lancé a estudiar Literatura. Al final, cuanto más lees, mejor escribes. Ahora estoy terminando un máster de Escritura creativa.

¿Empezó escribiendo en inglés? No. Escribía en español y mandaba las cosas a España. Es un poco difícil porque tienes que firmar un papel y este tiene que pasar por la aduana. Ahora sí que escribo más en inglés.

¿Qué es importante para escribir una buena historia de literatura infantil? Escribir literatura para adultos se me hace un mundo… Prefiero escribir para los pequeños. Te permite ser más positivo, reírte, soñar, tener esperanzas… No tienes que ser tan seria, porque los niños solo se quieren reír. Empatizo con ellos.

¿Es su forma de evadirse? Sí, totalmente. Me he dado cuenta de ello. Lo pensaba en un viaje a Tenerife hace unos meses.

¿Hay una lectura de su infancia que recuerde con cariño? Hay un libro que siempre ha estado conmigo, El río de los castores. Me lo leí en la biblioteca del cole y después conseguí que mi madre me lo comprara, con diez años. Y Astrid Lindgren también ha sido un referente para mí.

¿Y de la editorial de El barco de vapor? De la serie naranja, diría Fray Perico y su borrico, y de la blanca, El cerdito Lolo. De la serie roja, en el cole leímos Rosa, mi hermana Rosa.