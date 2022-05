L'Ajuntament de Castelló aprova una Oferta d'Ocupació Pública Extraordinària per a l'estabilització de 300 places

L'Ajuntament de Castelló ha aprovat una Oferta d'Ocupació Pública Extraordinària (OPE) per a l'estabilització d'ocupació temporal del consistori i els seus organismes autònoms, així com del Consorci del Pacte Local per l'Ocupació, constituïda per un total de 300 places. La regidora de Recursos Humans, Monica Barabás, ha destacat que després d'aquests processos la taxa de temporalitat del personal de l'Ajuntament passarà d'un 29,05 al 6,24 per cent, per davall del que estableix la normativa estatal.

Barabás ha explicat que es tracta d'un acord que ha sigut aprovat per unanimitat de tots els grups polítics i sindicats que conformen la Taula General de Negociació. "La normativa ens demana arribar a un 8% de taxa de temporalitat i amb aquest acord aconseguirem baixar la taxa 6,24%, la qual cosa suposarà millorar considerablement l'estabilitat dels i les empleades públiques", ha apuntat.

La regidora de Recursos Humans ha recordat que la Llei 20/2021 de 28 de desembre de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública té com a objectiu situar la taxa de temporalitat estructural per davall del 8% mitjançant l'adopció d'una sèrie de mesures entre les quals està aprovar un procés d'estabilització de l'ocupació temporal.

Per a açò, la Junta de Govern Local ha aprovat una OPE extraordinària per a aquest exercici 2022 per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Castelló i els seus organismes autònoms constituïda per 286 places. A açò cal afegir l'aprovació d'una altra OEP extraordinària para l'estabilització d'ocupació temporal del Consorci del Pacte per l'Ocupació amb un total de 14 places. Barabás ha assenyalat que en aquest organisme la taxa de temporalitat que ara se situa en el 100% passarà a ser del 6,67%.

Les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura d'aquestes places hauran d'estar publicades abans del 31 de desembre de 2022 i els processos resolts abans del 31 de desembre de 2024.