Sordo (CCOO) creu que la jornada de 32 hores només és un "experiment" si no hi ha negociació col·lectiva

Així ho ha exposat sobre la cimera internacional que acull València aquest divendres dedicada a la proposta de jornada laboral de quatre dies, amb l'assistència a última hora de la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz.

"La jornada de 32 hores, com la de 35, la de 30 o la que siga, ha de situar-se fonamentalment a través de la negociació col·lectiva", ha declarat en un acte del sindicat a Sagunt. Precisament, la Generalitat Valenciana ha compromès ajudes públiques, dins d'un projecte pilot, per a les empreses que voluntàriament decidisquen aplicar la jornada de quatre dies.

Per a Sordo, és diferent que s'implante com a "experiment puntual" per a veure com evoluciona que "pensar que les jornades es puguen reduir a 32 hores a canvi de comptar de manera sistemàtica amb recursos públics per a pal·liar el seu efecte en les empreses".

"Açò no pot ser així, coneixem l'empresa i sabem que es treballarà bastant més i hi haurà una absorció de recursos per part de l'empresa", ha avisat.

Amb tot, Sordo ha assegurat que la reducció de jornada és una prioritat per a sindicats com a CCOO davant la digitalització i robotización i la necessitat d'augmentar la productivitat: "És un objectiu perfectament viable, depèn de les realitats de cada sector i empresa, però per a això està la negociació col·lectiva".