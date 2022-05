'Yo No Renuncio' organiza una carrera de obstáculos como metáfora de la conciliación: "Cada hora de trabajo me cuesta dinero"

Una carrera de obstáculos para superar otro tipo de barreras, como las que se encuentran cada día miles de mujeres para conciliar su vida laboral, familiar y personal. Con esa filosofía nació esta jornada deportiva lúdica y de reivindicación organizada por 'Yo No Renuncio', asociación sin ánimo de lucro impulsada por el Club de Malasmadres, que ha presentado este viernes su cuarta edición, que tendrá lugar el 12 de junio en Madrid.

El panorama no es muy esperanzador y optimista para todas las mujeres que buscan "la conciliación" entre todos los aspectos de su vida, ya que según datos recogidos por los organizadores, actualmente seis de cada diez renuncian de alguna forma a su trabajo; una de cada dos tiene repercusiones negativas en relación su salario y siete de cada diez hubieran querido tener más hijos pero no pueden por no tener medios de conciliación.

La presentación de la carrera de obstáculos ha contado este año con tres embajadoras de excepción: la actriz Mariam Hernández, Marta Guerrero, madre de seis hijos y runner de ultra distancia, y Ana González, una 'malamadre'. Y la madrina del acto ha sido la presidenta de la Asociación 'Yo No Renuncio' y fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena, que ha ejercido de maestra de ceremonias.

"Si un día que hago deporte mis hijos tienen que comer una lata de caballa no pasa nada"

La primera en intervenir ha sido Mariam Hernández, que ha hablado sobre su experiencia como madre soltera por elección: "Es difícil poder trabajar y pasar tiempo con mi hija". Uno de los problemas que se le presentan es que cuando trabaja tiene que contratar a alguien para que cuide de su hija, por lo que afirma que "cada hora de trabajo me cuesta mucho dinero".

Sobre la decisión de ser madre soltera por inseminación artificial explica que le costó tomar la decisión por la educación recibida. "Sueñas con tener una familia al estilo tradicional, pero ha sido la mejor decisión que he tomado", ha compartido. El papel que tiene el deporte en la vida de la actriz es muy importante, tanto es así que sentencia que "el deporte es mi vida".

También ha participado en la presentación Marta Guerrero, una runner especializada en ultra distancia y madre de seis hijos. La deportista afirma que la categoría que realiza requiere "mucha disciplina, organización, rutina, esfuerzo, motivación y ganas", aunque también implica "renunciar a muchas cosas". A veces tiene que elegir: "renuncio a hacer deporte o elijo hacerlo, y si ese día tienen que comer mis hijos latas de caballa no pasa nada", ha explicado entre risas.

"Cuando estoy bien, mi entorno está mejor"

La 'malamadre' Ana González se está iniciando en el mundo del running y se ha encontrado obstáculos en el camino: "Cuesta mucho porque tienes que renunciar a varias cosas". Cuando se preparó para su primer maratón se dio cuenta de que tenía que hacer varios sacrificios como "no poder quedar con amigas o estar menos tiempo con mis hijos o mi pareja".

Ana indica que su bienestar también influye en el de sus seres queridos: "Cuando yo estoy bien, ellos están mejor".

El obstáculo que destaca sobre el resto es la culpa, porque siente que nunca está donde debe o quiere estar.

Para finalizar el acto, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, ha querido apoyar esta iniciativa incondicionalmente: "Yo tampoco renuncio a luchar con vosotras por la igualdad. Nos queda un camino importante que recorrer, pero lo haremos juntos, mujeres y hombres".

Franco quiere un futuro donde "ninguna de vosotras tenga que renunciar a vuestra carrera profesional por la maternidad".

La carrera de obstáculos 'Yo No Renuncio' vuelve a las calles de Madrid tras la pandemia y tendrá lugar el 12 de junio, de 9:00 a 14:00 horas. Las inscripciones ya están abiertas en carrerayonorenuncio.com.