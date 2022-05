Detinguts uns pares per colpejar el seu fill de 12 anys amb un cinturó quan el castigaven

Els fets es van produir la passada setmana, quan els agents van ser comissionats per la Sala del 091 perquè acudiren a un col·legi de València on un xiquet presentava unes lesions i estava acompanyat per la seua mare, que es trobava "molt nerviosa", explica la Prefectura Superior en un comunicat.

Una vegada van arribar al centre, els policies es van entrevistar amb el director i el cap d'estudis, els qui van manifestar que eixe mateix dia la tutora d'un xiquet s'hi havia adonat que aquest presentava unes lesions als avantbraços i, en preguntar-li pel seu origen, el menor va manifestar que havia caigut, una explicació que no va resultar creïble a la docent, per la qual cosa va donar compte a l'equip directiu.

Des del centre van avisar la mare del menor, que va admetre que ella mateixa li havia provocat les lesions en pegar-li amb un cinturó. Per aquest motiu, des del col·legi van avisar ràpidament la Policia Nacional.

Els agents, després de realitzar les comprovacions oportunes, van detindre la progenitora com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar. Així mateix, els policies van esbrinar que les agressions es produïen amb certa freqüència, tant per part de la mare com del pare, que colpejaven presumptament al menor amb les mans o objectes per diferents parts del cos quan el castigaven per algun motiu.

Així doncs, els agents del Grup de Menors (GRUME) de la Brigada Provincial de Policia Judicial de València, que es van fer càrrec de les investigacions, també van arrestar el pare com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar.

Els dos detinguts, sense antecedents policials, han passat a disposició judicial i s'ha decretat un orde d'allunyament per a tots dos respecte del menor. Els investigadors, al seu torn, van entregar al xiquet a un familiar proper, donant compte de tot açò a Fiscalia de Menors.