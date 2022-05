El programa de mecenatge de Les Arts inclou deduccions fiscals, descomptes i projectes exclusius

Així, ho han explicat aquest divendres el director general de Les Arts, Jorge Culla, i el director artístic de la institució, Jesús Iglesias Noriega, en roda de premsa per a presentar aquest programa amb el qual volen el suport ciutadà per a "ajudar-los a créixer" i, sobretot, a establir "un vincle" amb el públic.

"Més enllà del suport econòmic, el nostre propòsit és establir nous vincles amb el públic; més enllà de la relació teatre-espectador, és convertir-lo en actor principal, en part del teatre, del seu dia a dia i de la seua programació", ha assenyalat Culla, que ha apuntat que "estranyament" Les Arts no comptava fins ara amb un club d'amics com la resta de les institucions culturals.

Així, el programa de mecenatge estableix quatre categories de col·laboració en funció de la contribució econòmica: aliat, amb una aportació mínima de 100 euros; benefactor, a partir de 400 euros; protector, des de 1.000 euros, i gran mecenes, amb un import mínim de 5.000 euros.

Cadascuna de les categories comporta, a més dels desgravaments fiscals, una sèrie de privilegis en funció de la quota escollida. Entre elles, es troben períodes de compra anticipada, entrades gratuïtes per a activitats divulgatives, descomptes especials, visites guiades per l'edifici o la gratuïtat dels servicis d'aparcament i guarda-roba.

Així mateix, Les Arts introdueix amb aquest programa noves iniciatives exclusives com la 'Gala de Mecenatge del Centre de Perfeccionament' o la creació del 'Saló dels Mecenes', amb servici de còctel en els entreactes de les representacions, o la institució de suports d'agraïment tant digitals com a físics per als participants en el projecte.

Culla ha subratllat l'important tornada via fiscal que suposa ser mecenes de les Arts d'acord amb el marc legal vigent: un 80% pels primers 150 euros aportats, que es converteix en un 35% de deducció per l'import que excedisca d'eixos 150 euros i que, en cas que l'aportació fóra recurrent, s'elevaria a un 40%. D'aquesta manera, pels 100 euros aportats, un aliat obtindria un desgravament de 80 euros; de la donació mínima de 400 euros, un Benefactor es deduiria 207,5 euros, o 220 si fóra una aportació recurrent.

En el cas del protector, la tornada fiscal de les seues 1.000 euros seria de 417,50 euros o 460 en el cas de ser recurrent i, finalment, un gran mecenes rebria 1.817,50 de l'aportació mínima de 5.000 euros, que ascendiria a 2.060 euros en cas de ser recurrent.

Culla ha explicat que aquest programa, que ha sigut elaborat amb la participació de tot el personal de la casa, té com a objectiu inicial arribar en el primer any a un 10% dels 2.500 abonats amb els quals expliquen. No obstant açò, apunta que és "una carrera a llarg termini" per a la qual no està marcat cap límit -encara que no aspiren a igualar-se amb el Teatre Real o el Liceu al no poder competir per antiguitat i habitants- i ha apuntat que les condicions d'aquest club podran modificar-se en funció de la seua evolució.

PATROCINI D'EMPRESES

Aquest programa de mecenatge, que començarà a funcionar la setmana vinent a través de la pàgina web del centre d'arts, es desenvoluparà complementàriament al pla de patrocini orientat a les empreses, que ha arreplegat uns 200.000 euros, una xifra "no d'acord amb les importància" del teixit empresarial valencià.

Per açò, ha recalcat que des que va accedir al càrrec porta impulsant un calendari de visites "porta a porta" per a traslladar-los una proposta "seductora i personalitzada" que els faça sumar-se. Reconeix que algunes són "esquives", però ha confiat que "en breu", a final d'any, "puguen arreplegar-se els fruits" de les seues converses amb empreses nacionals, fins i tot alguna internacional, encara que ha incidit que es tracta també d'un treball a llarg termini.

Tant Culla com Iglesias Noriega han coincidit que qualsevol òpera té una dependència econòmica de l'Administració, però s'ha d'estendre a buscar un equilibri amb la facturació d'entrades i una presència més activa de la societat. "Encara que el moment actual no siga el més idoni tenim la responsabilitat d'intentar-ho tot", recalquen.