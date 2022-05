Les Arts subratlla la "voluntat de diàleg" amb la plantilla i que l'entitat és l'interlocutor amb Pressupostos

No obstant açò, ha explicat, davant la voluntat dels treballadors de concertar un calendari de reunions amb aquestes Direccions, ha explicat que l'interlocutor legal és la direcció Les Arts i no el seu comité d'empresa.

Culla, en roda de premsa per a presentar el primer programa de mecenatge per a persones físiques del teatre, ha explicat que en la reunió de hui ha preguntat al comité per què mantenen la parada prevista per a divendres que ve -que coincidirà amb la presentació de la nova temporada- i la resposta que li han donat, ha assenyalat, és per "la falta d'un calendari de reunions".

Sobre aquest tema, ha replicat: "No és per una falta de voluntat de reunir-nos, hui ens hem reunit, hi haurà una altra reunió el dimarts i en funció de com vaja es convocarà una nova cita". No obstant açò, ha assenyalat que "el comité d'empresa vol un calendari" amb Pressupostos i Sector Públic, quan l'interlocutor legal és l'entitat. De fet, ja està concertada la reunió per al pròxim dia 6 de juny.

Culla ha apuntat que la jornada del dimarts va ser com "una pel·lícula de Berlanga" comprovant constantment si els arribava l'informe de la Direcció general de Pressupostos sobre el preacord de l'II Conveni Col·lectiu, i que van remetre als treballadors passades les 19.00 hores, la qual cosa va permetre que desconvocaren la vaga programada per a ahir coincidint amb l'estrena de l'òpera 'Wozzeck'. "El document va arribar quan va arribar", ha constatat.

En eixe sentit, ha exposat que estan estudiant aquest document per a poder "redefinir" alguns articles d'aquest conveni que, sobre la base del nou informe d'Hisenda, requerixen "d'un aclariment, modificació o supressió". Culla ha recalcat la seua voluntat que el conveni entre en vigor al setembre, a l'inici de la pròxima temporada.