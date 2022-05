Sordo (CCOO) demana destinar fons europeus a la formació laboral per a la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt

En la seua intervenció en la jornada 'Una nova reindustrialització. Reptes per al Camp de Morvedre', celebrada a Sagunt, Sordo ha destacat que la multinacional vaja a invertir en aquesta zona i ha defès que les transicions, tant la digital com l'energètica, han de portar aparellades les decisions de localització d'activitat productiva i d'activitat industrial en el territori.

Segons ha exposat, molts dels llocs que sorgiran requeriran de noves competències i qualificacions, davant el que veu necessari que hi haja processos de formació i recualificación permanent de "centenars, milers de treballadors" en el conjunt d'Espanya i no solament a la Comunitat Valenciana. "No és el mateix fer bateries que fer altres productes que portaven els cotxes antics", ha il·lustrat.

Al fil, Sordo ha acusat les organitzacions empresarials de confondre's quan parlen de falta de personal. "A Espanya no hi ha un problema generalitzat de qualificacions per a accedir als llocs de treball", ha asseverat, i ha advocat per detectar les necessitats i traduir-les en plans formatius.

Unes transicions que, al seu juí, es poden fer sense problemes mitjançant les polítiques actives d'ocupació, davant la situació actual d'ofertes de "milers de llocs de treball en unes condicions d'oberta explotació, amb salaris bajísimos, de misèria, amb jornades a temps parcial que amaguen jornades en b". "I si les patronals del camp o les d'hoteleria no troben treballadors, allò que han de fer és pagar més", ha abundat.

Ha posat com a exemple que les organitzacions empresarials del camp extremeny plantegen incrementar les jornades de treball "i ho fan perquè són insubmises al Salari Mínim Interprofessional; perquè com no poden canviar la llei, la qual cosa fan és incrementar la jornada per a tractar així de reduir el preu/hora: Així no es pot estar en el segle XXI".

Per la seua banda, la secretària general de CCOO PV, Ana García, ha cridat a apostar per la indústria com a generador d'ocupació estable i de qualitat i amb salaris dignes, especialment per a la formació dels futurs treballadors de la gigafactoria. Ha demanat que el seu sindicat forme part de la presa de decisions, en els pactes territorials d'ocupació i en els consells territorials de formació.

També el titular de la federació de CCOO Indústria PV, Juan José Picazo, ha reclamat que el projecte de Volkswagen repercutisca en els servicis públics de la comarca mitjançant un "compromís" de la Generalitat, a més d'aconseguir igualar drets com les bretxes salarials entre homes i dones.