Compromís exigeix el segon canal de ràdio d'À Punt i diu que "la llei està per damunt de les consideracions de Costa"

Així s'han pronunciat després de rebre una resposta de la direcció de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació que trasllada la postura del director general d'À Punt i que apunta que en aquests moments, no està previst el segon canal de ràdio.

Segons Àlvaro, "la resposta rebuda fa al·lusió a les consideracions que, en diverses ocasions, ha fet Costa sobre aquest tema i també sobre la seua negativa a engegar un segon canal de radi de caràcter cultural i musical tal com arreplega la llei fundacional". "Així, amb aquesta resposta s'està faltant a un mandat legal quan no es preveu pressupostàriament un capítol per a l'engegada d'aquest segon canal", ha agregat.

A més, "una compareixença en les Corts sobre el que opine el Director General sobre la posada en marxa del segon canal no eximeix a la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC) de complir amb la llei actualment en vigor", ha afegit.

Sobre aquest punt, Nadal ha assenyalat que són coneixedors de la "bona tasca i el bon funcionament de la ràdio d'À Punt, encara amb les manques pressupostàries", però que obeïxen "també a un mandat social quan demanem que la cultura i la música valenciana tinguen una major presència en les ones mitjançant el segon canal".

El diputat ha subratllat que "la cultura valenciana i la música feta a casa nostra mereixen eixe segon canal de radi per a incrementar el coneixement de l'agenda cultural valenciana i acostar el que s'està fent artísticament en el nostre País, i així ho redactem en la llei quan reobrim la radiotelevisió pública valenciana".

Des de Compromís han afirmat que són coneixedors dels problemes pressupostaris de l'ens públic al mateix temps que han recordat que "any rere any aquests pressupostos són incrementats en les Corts gràcies al nostre compromís amb aquest servici públic, i per tant defenem que eixe increment pressupostari aconseguit en les Corts servisca per a complir amb el mandat de la Llei".

Àlvaro i Nadal també han insistit en el contracte programa, la dilació del qual no comparteixen "en absolut, perquè és la ferramenta on la previsió del segon canal de ràdio hauria d'estar prevista". Per la qual cosa, la CVMC té una oportunitat excel·lent al seu abast per a complir amb l'ordenament jurídic que els obliga".