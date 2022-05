Sordo (CCOO) exigeix pujar impostos a grans empreses davant el "bloqueig" de les patronals a negociar salaris

Sordo, en declaracions als mitjans a Sagunt (València), ha defès aquesta solució com a alternativa a la posició "enrocada" de les patronals, en considerar que així "Espanya recaptaria uns quants milions d'euros" i podria destinar-los als 9,5 milions de pensionistes, treballadors amb contractes parcials o aturats.

Al seu juí, mitjançant la pujada en l'impost de societats seria possible crear una prestació de 300 euros perquè aquests col·lectius puguen fer front a l'increment de preus: "2.800 milions que es poden recaptar amb la gorra, simple i planament pujant al 15% el tipus efectiu".

Sordo ha recordat que "el Govern no és el competent per a fixar els salaris" perquè és competència de la negociació col·lectiva, encara que creu que "pot fer coses, per exemple, a través de la política fiscal". I és que ha alertat que "si Espanya devalua una vegada més els salaris, no només hi haurà més pobresa, sinó que el país no creixerà".

Per tant, ha reclamat a les patronals que donen suport garantir el poder adquisitiu dels salaris durant els tres pròxims anys i que mantinguen la "corresponsabilitat" que en la seua opinió van tindre durant la pandèmia. "Açò sí -ha criticat-, xuplant desenes de milers de milions de diners públics, perquè els 40.000 milions en els ERTO o en la prestació per a autònoms no només van salvar tres milions i mig d'ocupacions, sinó infinitat d'empreses".

"Si els espanyols hem contribuït amb els diners públics a sostindre les empreses, el menys que poden fer les empreses, que estan repercutint els increments dels costos als preus, és ser corresponsables amb els seus treballadors", ha exposat, i ha avisat que en cas contrari hi haurà "conflicte" i una "intensa mobilització" per part del seu sindicat.