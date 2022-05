El abogado del Cuco a Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía': "Mi trabajo no es averiguar la verdad"

Las nuevas declaraciones del Cuco, en las que ha reconocido que mintió durante uno de los juicios por el asesinato de Marta del Castillo han dado un auténtico vuelco a la investigación. Mientras tanto, los padres de la joven desaparecida en 2009 siguen sin tener noticias de dónde se encuentra su cuerpo.

Este viernes, Sonsoles Ónega ha podido hablar en directo con Agustín Martínez, abogado del Cuco, quien ha destacado que "no hay nadie que no pueda empatizar con los padres de Marta del Castillo o con el resto de sus familiares".

La presentadora de Ya es mediodía ha insistido en saber dónde se encuentra el cuerpo de Marta, a lo que el abogado ha respondido: "¿Usted cree que no hemos preguntado esto hasta la saciedad? Este chaval (El Cuco) ha cumplido su condena. Se lo hemos preguntado y no lo sabe. Lo peor es que con la celebración de este juicio se ha creado la falsa expectativa de que podría aparecer o se podría esclarecer alguna verdad. Eso no es cierto".

Sin embargo, Ónega ha destacado: "¿Usted cree que le está diciendo la verdad? ¿Que no lo sabe?". La respuesta de Martínez ha sido tajante: "Yo qué sé. Yo no estaba allí. Hoy he tenido que escuchar que me griten a mí cuando yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Usted no entiende que esa pregunta no tiene ningún sentido?".

"Mi trabajo no es averiguar la verdad. ¿Sabe de quién es el trabajo de averiguar la verdad? De la Policía, de la celebración de un juicio", ha sentenciado Agustín Martínez.