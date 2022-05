AMP.- La Generalitat regula el desenvolupament de la gigafactoria de bateries de Volkswagen en Parc Sagunt II

Es tracta d'un nou pas per a fer realitat "la major inversió industrial realitzada mai a Espanya": 10.000 milions d'euros, dels quals 3.000 s'invertiran en la factoria, amb la creació de fins el 12.000 llocs de treball directes i indirectes, ha anunciat la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, després de la reunió de govern.

A través d'aquest conveni s'acorden els requisits tècnics de la planta, els processos administratius, els plans ambientals i urbanístics i requeriments legals necessaris per a la seua engegada, així com el suport que la Generalitat oferirà en matèria formativa, d'incentius i "plena col·laboració".

En concret, per a la instal·lació de la planta, el Consell es compromet a tindre aprovat i conclòs el Pla Especial de Parc Sagunt II, així com a finalitzar el procés d'expropiació de les parcel·les en els terminis establits, seguint els requisits tècnics necessaris.

La gigafactoria ocuparà una superfície 200 hectàrees, al que se sumarà la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica d'aproximadament 250 hectàrees per a subministrar energia elèctrica a la nova zona industrial de fabricació i proveïdors.

Igual que amb Parc Sagunt I, el govern autonòmic garantirà tota la urbanització de la zona amb els servicis i infraestructures necessaris per al funcionament de la planta (logística, subministraments, accessos, aparcaments...). Es treballarà en els pròxims anys perquè la gigafactoria i els seus parcs de proveïdors puguen començar a produir al començament de 2026.

OBRES IMMEDIATES DESPRÉS DE L'EXPROPIACIÓ

Per a complir eixos terminis, la Generalitat considerarà aquest projecte com un d'inversió estratègica sostenible (PEUS) el que facilitarà la tramitació del procés. Açò suposa que les obres de construcció podran començar a executar-se de manera immediata una vegada que siguen propietat de Volkswagen, de manera paral·lela al procés d'urbanització.

Així, una vegada conclòs el procés d'expropiació dels terrenys de Parc Sagunt II i el projecte reba el suport financer del PERTE (projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica) de l'automòbil, empresa i administració compliran amb tots els tràmits legals, procedimentals, mediambientals i urbanístics necessaris. A més, la Generalitat procedirà a l'anivellament dels terrenys perquè les obres no es demoren més enllà de finals de 2022.

REFORÇAR ITINERARIS UNIVERSITARIS I DE FP

Paral·lelament, el conveni estableix les relacions de col·laboració entre les dos parts en matèria d'automoció en general i fabricació de bateries elèctriques, amb el que es reforçaran els itineraris tant universitaris com de Formació Professional (FP).

S'implementaran totes les mesures i servicis necessaris que milloren la formació de nous treballadors i dels empleats de l'àmbit de l'automoció a la Comunitat, de manera que satisfacen les necessitats del projecte. L'objectiu és convertir l'entorn de Sagunt en un pol industrial "de primer nivell" en matèria de vehicles elèctrics i del sector de l'automoció.

També es compromet el Consell a fomentar i defensar altres activitats d'inversió addicionals del grup que no hagen sigut finançades per altres ajudes i estiguen vinculades amb li millora de la sostenibilitat mediambiental, el suport a l'economia circular, l'impuls a l'eficiència energètica o el foment de la contractació, la innovació o la R+D+i.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT PRESIDIDA PEL CONSELL

Generalitat i Volkswagen crearan una comissió de seguiment que començarà a reunir-se en les pròximes setmanes per a realitzar un balanç de l'avanç de les actuacions i del compliment de les obligacions de cada part, amb la intenció de seguir els terminis estipulats pels requisits del PERTE. Estarà formada per sis persones, de les quals l'administració ostentarà la presidència i el grup empresarial la funció de secretari.

Sobre aquest tema, preguntada per la petició de partits com el PPCV de tindre representació en la comissió, Oltra (Compromís) ha resolt que "l'oposició està en l'oposició i el govern en el govern: cadascun en el lloc on ha d'estar".