Ginés Sánchez, ganador del premio SM Gran Angular 2022: "Hay historias de niños en campos de refugiados que son bastante duras"

Empezó sus estudios de Derecho, cambió de idea para atreverse a viajar y, durante su aventura, barajó la posibilidad de escribir. Y parece que acertó, porque, de momento, le va muy bien. Ginés Sánchez Muñoz es el ganador del Premio SM Gran Angular 2022 por su libro El mar detrás, cuya historia transcurre en un campo de refugiados. Este trabajo ha sido definido por el jurado como "una novela comprometida, capaz de nombrar una realidad silenciada que pone voz a la situación de los refugiados en el mundo".

¿Cómo surge la idea de escribir El mar detrás? Esto es un proyecto entre mi novia Cristina y yo. Surge de un cruce de ideas, llevábamos un tiempo pensando en hacer algo sobre los campos de refugiados. Fue un trabajo bastante intenso, pero todo fluyó y salió bien.

¿Cuál fue el trabajo de cada uno? Ella tenía más facilidad para acceder a la documentación necesaria. Tenía contactos, y eso ayudó en el proceso de investigación. Después de que ella se reuniera con varias personas y obtuviera la información que buscábamos, yo me puse a escribir. Trabajar en conjunto siempre ayuda.

¿Qué te impactó más durante el proceso de investigación? Nos dimos cuenta de que había muchas historias reales de niños que eran bastante duras, terroríficas. También me sorprendió la capacidad de resistencia y de resiliencia que tienen los chicos, que yo creo que a veces supera a la de los padres. Muchos han sido capaces de seguir hacia delante.

¿Hay una motivación de denuncia social en esta historia? Nosotros queríamos contar que fuera buena y que pudiera gustar entre los chicos. Pero, por supuesto, hay un trasfondo. Hasta cierto punto, estamos denunciando. La vida es durísima en estos campos, y no solo existen los refugiados ucranianos. Deberíamos reflexionar más sobre esto.

El libro está destinado a jóvenes de entre 14 y 18 años. ¿Recomienda leerlo también los adultos? Es un libro que está bien a efectos de conciencia… Es un libro adulto, no es una historia de niños. Los protagonistas son jóvenes, sí, pero lo puede leer todo el mundo.

¿Es difícil adaptar a la literatura juvenil ‘un libro adulto’? Yo nunca había hecho esto, entonces no sabía por dónde ir: no conocía los límites. Me preocupó el tono, por ejemplo, y no saber cómo tratar temas que contenían cierta violencia o tensión.

¿Cómo define la relación entre los protagonistas, Isata y Dibra? Son una especie de almas gemelas que se han encontrado de pronto. Isata admira muchísimo a Dibra, que en el fondo es muy dura, pero también muy compasiva. Isata es la hermanita pequeña, y la quiere muchísimo.

¿Cuánto tiempo le llevó escribir este libro? Unos dos o tres meses, poco tiempo. Todo el trabajo de documentación estaba hecho previamente. En total, entre Cristina y yo hicimos esto en unos cinco meses.

Este premio también es para Cristina, entonces, ¿no? Absolutamente. Esto es un premio compartido. Ha hecho un gran trabajo.

Comenta que es mientras viaja cuando se entrena para el momento de escribir. ¿Una cosa no es posible sin la otra? Eso remite a un momento concreto de mi vida. Estuve muchos años por ahí haciendo trabajos espantosos. Empecé a tener en la mente la idea de ponerme a escribir, me picaba el gusanillo. Fueron años de aprendizaje.

¿Perderse es necesario a veces para encontrarse? Creo que sí. Todo el mundo debería hacerlo alguna vez. Te inventas una identidad nueva. Pero aviso a navegantes: se pasa muy bien… pero también muy mal. Hay momentos de soledad y desesperación, pero de eso se aprende mucho y, a veces, compensa.

¿Podría nombrar un libro que le haya marcado de Gran Angular? Recuerdo mucho El cazador. Ahora no me sentaría muy bien leerlo.

¿Por qué? Ha pasado mucho tiempo, y yo he evolucionado mucho como lector. Entonces, me da miedo, no sé cómo reaccionaría.

Vivian Gornick reflexiona en su último libro sobre cómo le afecta releer las obras especiales para ella. ¿No cree que es un ejercicio interesante? Sí, y con algunos lo hago, pero hay otros que me dan miedo, porque guardo un recuerdo maravilloso de ellos. Cuando pasa el tiempo ya no somos la misma persona.

Da clases de escritura en una academia. ¿Cómo vive este trabajo? El hecho de estar con los alumnos y empujarles hacia arriba, siempre desde la honestidad, me gusta. Y me lo paso muy bien.

¿Qué consejo les suele dar? Que si quieres escribir, tienes que leer mucho. Leer, leer y leer.