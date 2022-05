El PSPV replica a Oltra que "el concepte de treball sexual no existeix" i l'única via és l'abolició

Així ha reaccionat a les paraules d'Oltra, en la seua compareixença com a portaveu de la Generalitat, defenent les al·legacions presentades per Igualtat a la modificació de la Llei d'Espectacles que planteja Justícia -dirigida per Gabriela Bravo, consellera proposada pels socialistes- per a abolir la prostitució.

Oltra, encara que ha assegurat que el Consell "no està en tessitura de desacord" en relació amb aquesta proposta, ha insistit que no és "apropiada" perquè al seu juí és una competència estatal. També ha advocat per distingir la tracta amb finalitats d'explotació sexual de les persones que "es dediquen lliurement a açò i s'autodenominen treballadors sexuals" i ha advertit que les mesures sancionadores "clandestinitzen més encara a aquestes dones" i donen "tot el poder als proxenetes".

Per contra, la portaveu socialista ha subratllat en un comunicat que la proposta de Justícia "compleix amb el mandat de les Corts", on tots els grups que donen sustente al Botànic (PSPV-Compromís-UP) van acordar impulsar mesures per a abolir la prostitució.

"L'única posició vàlida per a una societat digna és acabar amb l'esclavitud del segle XXI; estem parlant d'una qüestió de drets humans", ha recalcat, per a lamentar que "la vicepresidenta no haja parlat hui d'aquesta qüestió com a portaveu del Consell de Ximo Puig del que forma part i que l'única cosa que està fent és complir amb un mandat del parlament valencià".

I ha emfatitzat: "Els i les socialistes tenim clar que l'única postura que podem adoptar davant la prostitució és treballar per abolir-la des de tots els llocs en els quals tinguem alguna responsabilitat. La regulació de la prostitució no és una opció".