Oltra creu que el Consell "no està en tessitura de desacord" sobre prostitució i valora el text aprovat a València

Així s'ha pronunciat Oltra aquest divendres en ser preguntada per les al·legacions a la modificació de la llei d'espectacles Públics que planteja Justícia per a abolir la prostitució. Igualtat considera que aquesta modificació "no resulta apropiada" perquè l'eradicació d'aquesta pràctica és "competència estatal" i critica Justícia per "arrogar-se competències" en matèria de prevenció de la violència contra les dones, que corresponen a la seua àrea de gestió.

Durant la roda de premsa posterior al ple, Oltra ha admès que "encara no es pot parlar que hi haja acord", però "sempre es pot arribar a un". "El de València, precisament, va en aquesta línia d'abolir les causes estructurals que hi ha darrere de la falta d'alternatives a la prostitució", ha agregat, i ha insistit a demanar un marc estatal legislatiu que permeta lluitar contra l'explotació sexual.

Oltra ha defès que treballen amb l'objectiu d'"un model que no obligue a ningú a prostituir-se". "Entenem que aquest fenomen s'ha d'abordar, d'una banda, des del marc general, abordant les causes que provoquen aquesta vulnerabilitat i distingint molt bé la tracta amb finalitats d'explotació sexual de les persones que es dediquen lliurement a açò i s'autodenominen treballadors sexuals. No es pot barrejar tot en el mateix pot", ha explicat.

La vicepresidenta ha insistit que el bé jurídic que s'ha de protegir és la seguretat de les dones i, al seu juí, les mesures prohibicionistas "clandestinitzen més encara a aquestes dones". "Si no van acompanyades d'un marc general de legislació bàsica, estaríem posant en perill a les dones i donant el poder absolut als proxenetes", ha agregat.

Per a Oltra, "si no hi ha un canvi en el Codi Penal que penalitze el proxenetisme, la qual cosa fem amb mesures punitives de multes al carrer és donar-li tot el poder als proxenetes, això és posar en perill la seguretat de les dones". També ha apuntat que la situació s'agreuja en cas de dones migrants explotades sexualment que es troben en situació irregular.

A més, la consellera d'Igualtat ha manifestat la seua preocupació perquè aquestes mesures dificulten més la tasca de les professionals del programa Alba, que treballen amb dones obligades a exercir la prostitució.

"Si ja és molt difícil treballar i arribar a elles perquè les canvien molt de lloc, en una deriva de clandestinització pot ser molt difícil que es puguen posar en contacte amb elles i així se li dona tot el poder als proxenetes", ha agregat.