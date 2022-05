Errejón diu que "molt prompte" hi haurà "bones notícies" sobre el projecte de reducció de la jornada laboral a Espanya

Així ho ha indicat aquest divendres a València, on participa en la Cimera Internacional de la Setmana de 4 dies que acull la ciutat. Errejón ha assenyalat que no pot "donar més detalls" sobre aquest tema, però ha indicat que pròximament eixiran les bases per a les empreses que vullguen formar part d'aquest programa.

Sobre aquest assumpte, ha posat en valor el treball de Més País i Compromís, formacions que han sigut "capaces d'aconseguir un acord amb el Govern d'Espanya per a posar en pràctica una reducció de la jornada laboral", al mateix temps que ha destacat que el projecte està inspirat, en part, en el programa impulsat per la Generalitat Valenciana, que ha sigut "pionera" sobre aquest tema.

Errejón ha assegurat que el Ministeri d'Indústria es troba "tancant els últims detalls" del projecte, i ha defès la reducció de la jornada laboral, una "qüestió fonamental" que "allibera temps que vida dels treballadors per a treballar millor".

Quant a les característiques del programa pilot, ha precisat que l'Estat "ajudarà les empreses que participen en el mateix, "amb finançament per a la innovació tecnològica o canvis en l'organització laboral", amb la finalitat de que implanten la jornada de quatre dies a la setmana o de 32 hores en cinc dies. Tot açò, amb l'objectiu que aquesta mesura "no supose un cost a les empreses i els treballadors", ha afegit.

Errejón ha indicat que "molt prompte" eixiran les bases per a aquest projecte, al que "podrà concórrer qualsevol empresa", al mateix temps que ha rebutjat les "crítiques malintencionades" que ha rebut el programa.

"SENSE REDUCCIÓ DE SALARIS"

El líder de Més País ha posat en valor que a Espanya "ja hi ha empreses posant en pràctica molt abans" la reducció de la jornada laboral i "sense reducció de salaris". "No només és possible, sinó que les empreses que la porten avant obtenen millors dades econòmiques i funcionen millor", ha assegurat.

Finalment, s'ha mostrat "molt orgullós" de representar aquesta "aposta de futur" que busca reduir l'impacte mediambiental, entre altres qüestions, i que "ja hi ha exemples en molts països com el Regne Unit, Portugal, Irlanda o els Estats Units". "És un debat de futur i a Espanya l'està liderant la Generalitat Valenciana, i en el Congrés, Més País i Compromís", ha destacat.