Aprovades les OPE extraordinàries de 10.000 places en sanitat, 9.000 en educació i 4.000 en administració

En la seua compareixença setmanal, la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, ha explicat que aquests processos anunciats fa uns dies pel president, Ximo Puig, són possibles gràcies a la llei estatal per a estabilitzar llocs públics, que dicta que les convocatòries han d'estar publicades abans del pròxim mes de juny i finalitzades abans de finals de 2024.

Oltra ha destacat que moltes places "simplement" s'estabilitzen a través de concurs, no de concurs-oposició, amb l'objectiu de reduir la "taxa molt gran" de temporalitat a la Comunitat Valenciana. A més, ha assegurat que les OPE són necessàries perquè "en el passat, durant les èpoques del PP" en el Consell, no es convocaven les oposicions necessàries.

Com a exemple, la també consellera d'Igualtat i coportaveu de Compromís ha recordat que quan va entrar al govern en 2015, es va trobar a l'Institut Valencià d'Atenció Soci-Sanitària (IVASS) una relació de llocs de treball (RPT) de 2003, que portava "12 anys sense actualitzar-se i no es convocaven oposicions". "Hem tingut persones treballant fins a 15 anys en el mateix lloc", ha lamentat.

Ara, ha exposat, la nova legislació estatal permet estabilitzar-les a través de concurs i "eixa és la raó per la qual ixen tantes places i s'estableixen com a concurs de mèrits". La resta es convocaran a través de concurs-oposició, amb exàmens i valoració de mèrits.

SANITAT

En la Conselleria de Sanitat Universal s'inclouen les places adaptades a la Llei 20/2021 de reducció de la temporalitat (9.736) i les de l'OPE de 2022 (151). El decret adapta així les OPE aprovades i pendents de convocatòria i dona llum verda a l'oferta de 2022.

En concret, un total de 9.502 places estatutàries (9.463 de torn lliure i 39 de promoció interna) i 234 de funcionaris de gestió sanitària (230 de torn lliure i quatre de promoció interna). L'OPE per a 2022 està constituïda per 143 places estatutàries (68 de torn lliure i 75 de promoció interna) i huit de funcionaris de gestió sanitària (tres de torn lliure i cinc de promoció interna), totes dotades en els pressupostos autonòmics de 2022.

De les places sanitàries oferides en adaptació de la llei estatal, el Diari Oficial de la Generalitat ja ha publicat les OPE de 2019 (taxa de reposició), 2020 i 2021 amb un total de 5.461 llocs oferits. Falta traure la convocatòria dels processos d'execució.

Aquestes quasi 10.000 places se sumen a les 11.800 ja convocades, amb exàmens en marxa des de març fins a final d'any. Es tracta de processos selectius corresponents a les OPE de 2017, 2018 i estabilització del 2019, retardats per a la pandèmia. En total, 110 convocatòries amb més de 165.000 inscrits.

EDUCACIÓ

En la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport es tracta de l'oferta de personal docent no universitari corresponent a 2022, dins de l'estabilització arreplegada en la llei estatal. La convocatòria no comporta un augment de la despesa.

Aquestes places, actualment ocupades interinament o provisionalment, ascendixen a 9.152. Es convocaran 7.555 places via concurse de mèrits excepcional i les altres 1.597 per concurs oposició i proves no eliminatòries.

Un 10% d'aquestes vacants, fins el 915, es reservaran per a persones amb diversitat funcional de grau 33% o superior, sempre que superen les proves. El procés selectiu derivat d'aquesta OPE es convocarà abans de finalització d'any.

ADMINISTRACIÓ

Finalment, en l'administració general de la Generalitat, l'OPE extraordinària contempla 3.827 places amb la intenció de reduir la temporalitat al 8%. fins el 3.088 seran per a processos d'estabilització, de les quals 2.514 es cobriran per concurs (sense examen) i la resta per concurs-oposició.

També s'inclouen 739 per a promoció interna i, en general, una reserva de 131 per a persones amb diversitat funcional. La convocatòria se sumisca als processos selectius en marxa per a cobrir 5.490 places.

Des de Conselleria assenyalen que la suma de tots dos procediments suposa la cobertura de 8.578 llocs, la qual cosa suposa "el major procés de reclutament de capital humà de la Generalitat des dels anys 80".

Actualment, la funció pública valenciana compta amb 9.667 persones interines, de les quals 8.310 estan en llocs estructurals. Té una plantilla composta per 19.072 treballadors entre funcionaris de carrera, interins i personal laboral.