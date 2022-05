L'Ajuntament de València veu "interessant" i estudiarà "detingudament" la idea de fer de Vivers un espai sense fum

Així ho ha indicat aquest divendres el vicealcalde de València i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, que ha assenyalat que el consistori ha promogut ja a la ciutat entorns públics "lliure de fum" de tabac com a platges. L'edil ha valorat iniciatives que busquen "millorar la qualitat urbana i la salut de les persones a través de mesures de disminució del tabaquisme".

Campillo s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local, preguntat per la campanya de mobilització social engegada per l'AECC per a 'alliberar' del fum del tabac espais emblemàtics com a Vivers.

Aquesta és una campanya nacional que està dirigida a lliurar de fum 43 espais emblemàtics a Espanya i que busca recaptar firmes de la ciutadania per a entregar-les posteriorment als ajuntaments amb aquesta reclamació. La recollida de firmes també servirà per a reclamar l'ampliació de l'actual Llei Antitabac amb la finalitat d'aconseguir l'any 2030 la primera generació lliure del fum del tabac.

"A priori em pareix una proposta interessant que estudiarem detingudament", ha manifestat el vicealcalde de València. "De fet, aquest ajuntament ja ha fet passos per a declarar zones públiques lliures de fum com algunes platges de la ciutat", ha afegit.

Sergi Campillo ha afirmat que la presentada per l'Associació Espanyola contra el Càncer és "una proposta ben interessant que busca millorar la qualitat urbana i la salut de les persones a través de mesures de disminució del tabaquisme". En aquest sentit, ha exposat que l'acull, "per tant, amb afecte". "És una proposta adequada", ha conclòs.