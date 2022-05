Javier Tudela asegura que le han echado un mal de ojo: "Es algo muy serio, no es para reírse"

Javier Tudela, hijo de Makoke, no está atravesando un buen momento junto a su pareja Marina Romero debido a algunos contratiempos que está sufriendo su casa. La vivienda vive continuos desperfectos que incluso le hacen pensar al influencer que hayan sido objeto de un mal de ojo.

Durante un evento, Javier Tudela atendió a los medios confesando a Europa Press qué es lo que le preocupa en estos momentos, todo ello relacionado con problemillas en su vivienda como desperfectos en las tuberías, las losas del suelo y la piscina han hecho que el hijo de Makoke tenga un nuevo quebradero de cabeza.

Tudela está convencido de que alguien les ha echado un mal de ojo. Además, lo dice totalmente seguro. "Esto es muy fuerte. Hablamos de esto como si fuera cualquier cosa. No es para reírse", dijo el influencer aunque también entre risas, dejando entre ver que hay algo de relación con el conflicto presente entre su familia y Marta López, novia de Kiko Matamoros.

El periodista, siguiendo con el tema, le preguntó si había tomado cartas en el asunto, a lo que el joven contestó de una manera totalmente literal. "Ayer me las eché. Cogí a una chica y le dije que me echara las cartas. Dicen que tenemos ahí algo, pero no sabemos lo que es", aseguró Javier Tudela.

Esas cartas también le revelaron un episodio que pueden vivir en el futuro. "Me dijeron que me iba a quedar embarazado otra vez. Yo no, porque no me iba a sentar muy bien, pero nos lo han dicho", confesó bromeando para quitar hierro al asunto.