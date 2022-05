La dansa de Sol Picó arriba aquest diumenge al Teatre Principal de Castelló amb 'Titanas: El arte del encuentro'

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta aquest diumenge en el Teatre Principal de Castelló el nou espectacle de dansa de la companyia de Sol Picó, denominat 'Titanas: El arte del encuentro'.

"Dins de la nostra política cultural d'abraçar totes les arts escèniques no podia faltar l'última peça de dansa de tot un referent en el nostre territori com és Sol Picó", ha assenyalat el delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, que ha destacat que "el Principal ha tingut aquesta temporada grans companyies de dansa, com La Veronal", i -ha dit- la intenció és continuar portant fins a les comarques de Castelló més projectes que ajuden a acostar-se a aquesta art escènica.

Després de l'estrena en el Palau de les Arts de València, arriba fins al Teatre Principal de Castelló 'Titanas: El arte del encuentro'. La peça és una trobada entre Sol Picó, Natsuki i Charlotta Öfverholm, tres ballarines i coreògrafes amb influències i recorreguts absolutament dispars que conflueixen ara en el mateix punt del camí.

Com tres vèrtexs d'un triangle màgic, la seua reunió crea un espai de llibertat absoluta en el qual tot és possible. Emergeixen les energies i les forces més pures, més salvatges i genuïnes, les identitats s'esvaeixen, les pells s'intercanvien i s'inicia un diàleg entre aquesta multiplicitat d'entitats que lluiten dins de nosaltres per sobreeixir.

Abrigallades per la música de Judith Farrés i les veus d'un cor de dotze dones, aquesta tríade de deesses guerreres, decididament poderoses, eufòriques i optimistes, renaix creant un nou univers ideal, utòpic i fantàstic, sense normes que complir ni arquetips en els quals encaixar.

TALLERS I DIDÀCTICA FAMILIAR

El Museu de Belles Arts de Castelló presenta una àmplia programació aquest cap de setmana dirigida als xiquets i xiquetes de la casa.

D'una banda, el dissabte i el diumenge, a les 11.00 i les 13.00 hores, tindrà lloc l'espai cultural 'Patio de juegos'. Amb motiu de l'exposició 'Arte en una tierra baldía 1939 - 1959' s'ha dissenyat una zona de jocs dins del Museu de Belles arts de Castelló, on es podrà gaudir de cinc zones diferents i fer escultures cinètiques, puzles geomètrics, crear efectes visuals o dissenyar una disfressa dadaista. Aquesta activitat familiar està dirigida xiquets i xiquetes de quatre a dotze anys.

A més, el dissabte 28 de maig a les 10.15, 11.30 i 17.15 hores torna 'Play Cube'. Aquest és una proposta de joc i experimentació desenvolupada per Apapachoa en la qual el públic familiar pot gaudir d'un espai compost per poals gegants on es pot crear un nou espai mitjançant el material que es proposa. Es tracta d'una instal·lació de joc interactiu que en aquesta ocasió proposarà un joc a través de peces soltes i creació de minimundos, denominada 'De lo sensorial a lo tangible'. Els xiquets i les xiquetes han d'anar acompanyats d'un adult.